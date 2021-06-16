СЖР прокомментировал информацию о признании их гранта иностранным финансированием

Минюст признал иностранным финансированием грант от Союза журналистов России самарскому изданию «Парк Гагарина» (признано СМИ-иноагентом). Глава Союза Владимир Соловьев рассказал, что «Конкурс СМИ социально-ориентированной тематики» проводится из средств от Министерства Труда и социальной защиты. Он уточняет, что для этих целей у организации даже открыт отдельный расчетный счет.

«У СЖР, как у Всероссийской Общественной организации, множество контрагентов, которые сотрудничают с нами по хозяйственным вопросам: во время проведения наших фестивалей и форумов. Всех проверить «на иноагенство» очень сложно и как можно узнать, получала ли организация, с которой мы сотрудничаем, иностранное финансирование? Особенно, если у неё нет статуса иноагента на момент сотрудничества?» — говорит Соловьёв.

О признании иностранным финансированием гранта СЖР сообщил глава «Агоры» Павел Чиков. Соловьев отметил, что фраза Чикова «Союз в 2019 году получал деньги из-за рубежа» не сходится с фразой на скриншоте в посте, где написано «получал деньги от юрлиц, финансируемых из иностранных источников». Глава Союза также подчеркнул, что «СЖР более пяти лет не получает никакого зарубежного финансирования. И у Минюста нет претензий к СЖР».