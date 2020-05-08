СЖР прокомментировал решение МИД Белоруссии о лишении аккредитации съемочной группы Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Ранее канал «Беларусь 1» сообщил, что журналистов лишили аккредитации из-за сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.

Первый канал также подтвердил лишение аккредитации и высылку своих сотрудников из Белоруссии.

Союз журналистов России прокомментировал ситуацию:

Журналистика - важнейшее звено между властью и обществом как в своих странах, так и в межгосударственном общении. Излагая несколько разных точек зрения на проблемы, журналисты помогают обществу быстрее их решать, находить выход из трудных ситуаций, налаживать общественный диалог.

Даже в самые сложные периоды межгосударственных взаимоотношений необходим диалог, а ограничение прав СМИ на полноценную деятельность – это, в первую очередь, ущемление прав граждан на получение информации.

Ещё большее недоумение вызывает тот факт, что съёмочная группа Первого канала была лишена аккредитации в союзной Белоруссии.

Сегодня, в связи с пандемией, почти весь мир переживает тяжёлые времена.

И, несмотря на различные точки зрения и разные подходы к подаче связанной с COVID-19 информации, незыблемыми должны оставаться принципы свободного распространения информации и работы журналистов.

Кроме того, в связи с этим, напомним, что в Законе о СМИ есть Статья 43 "Право на опровержение".

В ней записано, что "гражданин или организация вправе потребовать от редакции опровержения не соответствующих действительности и порочащих их честь и достоинство сведений, которые были распространены в данном средстве массовой информации. Такое право имеют также законные представители гражданина, если сам гражданин не имеет возможности потребовать опровержения. Если редакция средства массовой информации не располагает доказательствами того, что распространенные им сведения соответствуют действительности, она обязана опровергнуть их в том же средстве массовой информации.

Если гражданин или организация представили текст опровержения, то распространению подлежит данный текст при условии его соответствия требованиям настоящего Закона. Редакция радио-, телепрограммы, обязанная распространить опровержение, может предоставить гражданину или представителю организации, потребовавшему этого, возможность зачитать собственный текст и передать его в записи".

Такой механизм действует, и с его помощью можно решить многие спорные вопросы.

Поэтому мы расцениваем меры, предпринятые белорусской стороной как чрезмерные и призываем прекратить давление на российских журналистов и постараться как можно скорее найти пути выхода из этой ситуации посредством расширенного диалога солидарности СМИ и журналистских организаций наших стран.

Союз журналистов России намерен обратиться в МИД Республики Беларусь с просьбой представить подробные разъяснения по поводу лишения аккредитации наших коллег.