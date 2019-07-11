СЖР простил «Коммерсанту» фейк с кортежем Путина и девочкой

В Кремле опровергли опубликованную газетой «Коммерсантъ» информацию о том, что в Екатеринбурге под колеса кортежа президента России Владимира Путина бросилась девочка, а сам президент вышел из машины и лично оказал ей помощь. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что подобного инцидента не было, однако на встрече со студентами одна из девушек действительно почти упала в обморок из-за нервного стресса. При этом он подчеркнул, что врачи немедленно оказали ей всю необходимую помощь. Кроме того, заявил Песков, президент действительно остановил кортеж на улице Екатеринбурга для того, чтобы лично пообщаться с горожанами.

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир в эфире НСН заявил, что не стоит обвинять «Коммерсантъ» в публикации подобных новостей, так как журналист мог попросту ошибиться, и самое главное в этой истории то, что никто не пострадал: