СЖР сделал заявление по поводу инициативы депутата Синельщикова

Союз журналистов России выразил озабоченность по поводу подготовки Государственной Думой РФ очередного законопроекта, направленного на ограничение свободы слова. В среду 22 мая на заседании Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству была поддержана инициатива депутата от КПРФ Юрия Синельщикова о запрете СМИ публиковать информацию о частной жизни известных людей без их согласия.

Речь идет о предложении исключить из статей 152.1 и 152.2 Гражданского Кодекса РФ понятия «публичный интерес» и «общедоступность». Союз журналистов выразил опасения по поводу этой инициативы:

Журналист будет обязан согласовывать изображения всех граждан, находящихся в общественных местах, — а это большая часть любого информационного контента. Публичной или известной личностью можно назвать практически любое должностное лицо, а не только артистов и музыкантов. А это значит, что, например, съемку передачи взятки в ресторане должностному лицу перед публикацией необходимо будет согласовать с этим же лицом. Депутат Синельщиков утверждает, что данный законопроект не ущемит свободу слова; Союз журналистов России в этом сильно сомневается.

Как отмечается в заявлении, СЖР солидарен в этом вопросе с Правительством РФ, которое, как указано в СМИ, уже дало отрицательное заключение по законопроекту депутата Синельщикова: