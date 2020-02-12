СЖР вступился за расхохотавшуюся из-за льгот телеведущую

Председатель Союза журналистов России в эфире НСН заявил, что неэтично действовал в этой ситуации лишь тот, кто выложил видео в сеть.

Директор камчатского филиала ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев рассказал, что в отношении рассмеявшейся во время записи сюжета об индексации льготных выплат ведущей не будет применено каких-либо штрафных мер. Он отметил, что с журналисткой уже проведена беседа.

В интернете была опубликована видеозапись, на которой ведущая программы «Вести» телеканала «ГТРК-Камчатка» расхохоталась, говоря об увеличении стоимости набора социальных услуг с 1 февраля текущего года.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с НСН заявил, что ничего предосудительного в поведении ведущей не видит, а внимание необходимо обратить на тех, кто выложил видео в сеть:

Всех почему-то так волнует эта тема. Но единственное, что здесь как-то нарушает этику, это то, что коллеги решили этот элемент записи опубликовать, может быть, без разрешения самой ведущей. А то, что произошло – в этом ничего страшного нет. Я и сам не раз, когда был телеведущим, на записи ошибался, иногда были смешные какие-то случаи. Не вижу в этом никакой ни сенсации, ни чего-то страшного.

Сюжет в целом был посвящён индексации ежемесячных денежных выплат 60 категориям федеральных льготников на 3% с 1 февраля 2020 года. Под это увеличение подпал и набор социальных услуг, теперь его размер составляет 1 155 рублей, куда входят средства на медикаменты, санаторно-курортное лечение и проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на международном к месту лечения и обратно.