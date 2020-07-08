СЖР выразил несогласие с приговором Светлане Прокопьевой

Союз журналистов России опубликовал заявление по поводу приговора Светлане Прокопьевой:

Союз журналистов России расценивает данный приговор как вопиюще несправедливый и намерен добиваться полного оправдания нашей коллеги.

СЖР с самого начала внимательно следил за делом Светланы Прокопьевой и неоднократно выступал с заявлениями в её поддержку.

Общеизвестно (и на это мы неоднократно указывали), что несколько независимых экспертиз не обнаружили в действиях Светланы Прокопьевой состава преступления.

Возможно, кто-то рассчитывал на то, что отрасль «облегчённо вздохнёт», узнав о том, что Светлане назначен «всего лишь» штраф, а не реальный срок в колонии.

Однако, сам факт признания вины журналиста в оправдании терроризма вне зависимости от того, какое наказание могло грозить нашей коллеге, говорит о том, что данное судебное решение по сути узаконивает ущемление права журналиста на свободу слова и фактически даёт «зелёный свет» правоохранительным органам на безнаказанное преследование журналистов за выполнение своего профессионального долга.

Мы ещё раз выражаем своё категорическое несогласие с приговором нашей коллеге и требуем её полного оправдания.

Центр правовой защиты журналистов СЖР в любое время готов оказать Светлане Прокопьевой необходимую юридическую помощь.