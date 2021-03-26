СЖР выразил протест по поводу решения Президента Украины о блокировке российских СМИ

Союз журналистов России (СЖР) выразил возмущение в связи с решением Президента Украины о блокировке на территории Украины нескольких российских СМИ.

«Эта репрессивная мера, не имеющая ничего общего с декларируемыми лозунгами о борьбе за «информационную безопасность» Украины, напрямую противоречит регулярным заявлениям украинских властей о приверженности «свободе журналистики» и «общеевропейским принципам соблюдения свободы слова». Это очередной акт прямой цензуры, давления на СМИ и украинских граждан, которых вновь лишают права информационного выбора и права на доступ к источникам информации» — заявил СЖР.

Союз журналистов России также выразил поддержку СМИ, которые были заблокированы на территории Украины. Организация планирует добиваться международного осуждения любых попыток цензуры в отношении СМИ и свободной журналистики.