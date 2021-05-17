СЖР выступил против ограничений для СМИ

Союз журналистов России выступает против ограничений для СМИ вне зависимости от их финансирования. Об этом сказал глава СЖР Владимир Соловьев в эфире «Эха Москвы»:

Союз журналистов против любых ограничений, которые могут быть наложены на средства массовой информации, как на российские за рубежом, так и на иностранные у нас. Тем не менее, это происходит, и не всегда понятно, по каким критериям. Это не было понятно, как с «Медузой» [внесена в реестр СМИ-иноагентов], так и с «VTimes» [внесено в реестр СМИ-иноагентов]. Может быть, какой-то материал, нарушения в тексте или фейк-ньюс. Если издание попадает в этот список, с большой вероятностью покинуть этот список уже не получится.

14 мая Минюст внес издание VTimes (признано СМИ-иноагентом) в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. 23 апреля стало известно о присвоении «Медузе» (признана СМИ-иноагентом) статуса «СМИ-иноагента». Издание 11 мая подало иск в Замоскворецкий суд Москвы об отмене решения о включении в реестр.