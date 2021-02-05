СЖР выступил с инициативами по регулированию работы журналистов на протестных акциях

Члены Совета по правам человека при президенте и Союза журналистов России проведут встречи с сотрудниками полиции, губернаторами и полпредами на тему соблюдения прав сотрудников СМИ. Решение было принято из-за частых случаев задержания и избиения журналистов на протестных акциях.

В СЖР планируют подготовить регламент взаимодействия полицейских с представителями СМИ на массовых мероприятиях.

СЖР сообщает, что зафиксировано более 100 случаев воспрепятствования работе российских журналистов на трёх протестных акциях в поддержку Алексея Навального в январе и феврале. В связи с этим Союз журналистов России выступает с инициативами по предотвращению подобных ситуаций.

— нужен «регламент МВД». В нём должен быть указан список документов, которые обязательны для журналиста, работающего на протестной акции. Сейчас это пресс-карта или редакционное задание, но полицейские продолжают задерживать сотрудников СМИ, несмотря на наличие необходимых документов;

— нужна срочная разработка единого отличительного знака для журналистов. Такой закон о «знаке (признаке)» Госдума приняла в декабре 2020 года, но символику до сих пор не разработали;

— нужна доработка ФЗ «О СМИ» или создание «типовых положений работы» журналистов.