СЖР выяснит обстоятельства инцидента с журналисткой «Новой газеты»

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал избиение обозревателя «Новой газеты» Елены Милашиной и адвоката Марины Дубровиной в Грозном «своеобразной историей» и отметил, что сотрудники СЖР сейчас выясняют обстоятельства произошедшего:

В данный момент наши коллеги связываются с нашим союзом в Чеченской республике. Вы знаете, что накануне вечером корреспондент «Новой газеты» и адвокат, тоже женщина, были избиты у входа в гостиницу в Грозном. Причём на них напали тоже женщины. Такая своеобразная история. Сейчас разбираются, что там случилось.

В четверг сайт «Новой газеты» сообщил, что в Грозном у входа в гостиницу«Континент» было совершено нападение на Милашину и Дубровину. Нападение, говорилось в сообщении, якобы совершили неизвестные мужчины и женщины. Полиция проводит проверку.