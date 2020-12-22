СЖР: задавшая вопрос Путину «беременная» девушка не работает журналистом

Рязанское отделение организации проведёт проверку после выступления Александры Безукладовой на пресс-конференции президента РФ, а глава профорганизации назвал её поведение неэтичным.

Руководитель рязанского отделения Союза журналистов Галина Зайцева также оказалась удивлена вопросом, который не соответствовал табличке с надписью «Я беременна». В интервью радиостанции «Говорит Москва» она назвала Безукладову медиаменеджером:

Она медиаменеджер, руководитель, но она не журналист сама. Она не состоит в Союзе журналистов России. Я впервые встречаюсь с такой ситуацией, на моей памяти ещё не было такого случая. Она не журналист профессиональный. Мы в своём отделении соберёмся и будет реакция, но в данном случае мы не можем исключить, потому что она не состоит в союзе.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» подверг сомнению профессионализм Безукладовой:

Что касается поведения журналистки Александры Укладовой на пресс-конференции президента, действительно, оно вряд ли совпадает с этикой журналисткой работы. Очень многие возмущены, как она начинала этот разговор и содержанием этого разговора.

Ранее первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич назвал поведение рязанки недостойным и призвал исключить её из Союза журналистов России. Он обвинил девушку в обмане президента и попытке продавить чиновнику звание Героя России на основании неправдивой информации о его подвигах.