СЖР запустил исследование о влиянии пандемии на деятельность российских СМИ

Союз журналистов России запускает масштабное исследование. Его главная задача — выявить главные проблемы, с которыми столкнулись редакции региональных средств массовой информации из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В опросе примут участие несколько тысяч представителей региональных, районных и местных СМИ. В результате анализа будут собраны данные о том, сколько сотрудников пришлось сократить редакциям, как изменился уровень зарплат журналистов, уменьшилось ли число рекламодателей и их бюджеты.

Финальным этапом исследования станет формирование предложения по поддержке региональных средств массовой информации. Союз журналистов России направит этот документ в Правительство Российской Федерации и Администрацию Президента.

Пройти опрос могут все желающие представители региональных, местных и районных СМИ. Подробности по ссылке.

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