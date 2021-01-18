СЖР запустило исследование «Как пандемия повлияла на работу российских СМИ в 2020 году»

Союз журналистов России запустил масштабное исследование. Его главная задача – оценить состояние отрасли и выявить проблемы, с которыми столкнулись редакции региональных средств массовой информации из-за пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году.

В опросе примут участие несколько тысяч представителей региональных, районных и местных СМИ. В результате анализа будут собраны данные о том, сколько редакций прекратило свою работу, сколько сотрудников пришлось сократить, как изменился уровень зарплат журналистов, уменьшилось ли число рекламодателей и их бюджеты, какие дополнительные ресурсы планируется привлечь для работы в 2021 году.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев:

Важно прояснить реальную картину последствий, с которыми СМИ столкнулись в результате пандемии. Тогда будет понимание, какая поддержка необходима отрасли на данном этапе. В марте прошлого года мы уже проводили подобное исследование. С результатами опроса я ознакомил участников онлайн-заседания профильного комитета Госдумы. Предложение по поддержке региональных СМИ было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. И в мае вышло постановление о включении средств массовой информации в перечень отраслей, пострадавших от COVID-19.

Пройти опрос могут все желающие представители региональных, местных и районных СМИ. Подробности по ссылке: https://forms.gle/DHJrakrVn3Y5YHX17

Источник: СЖР

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