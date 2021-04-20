СЖР заявил, что «никогда не предлагал обязывать журналистов числиться в каких-либо реестрах»

Союз журналистов России заявил, что «никогда не предлагал обязывать журналистов числиться в каких-либо реестрах, носить нагрудные знаки, коды и т.п.». Это Союз сообщил на своём сайте в ответ на публикацию «Коммерсанта» — «Репортаж с QR на шее».

В материале говорилось, что «Журналисты, работающие на митингах и пикетах, будут обязаны числиться в особом реестре, носить нагрудный номерной знак и QR-код» и что СЖР планирует запустить несколько пилотных проектов «по аккредитации представителей СМИ для работы на митингах».

Союз журналистов сообщает, что главной их задачей является обеспечение удобной работы журналистам в любых ситуациях — чтобы не задерживали, не воспрепятствовали работе и не применяли к ним физическую силу. Поэтому сейчас активно обсуждаются все обязательные и дополнительные отличительные знаки журналистов.

СЖР выразил свою позицию по этой теме: «Журналисты, работающие на митингах и пикетах, могут при необходимости и желании воспользоваться жилетами или QR-кодами в качестве дополнительных средств обеспечения своей безопасности».

Так Союз пишет, что не ставит перед собой задачу собирать сотрудников СМИ в один реестр, присваивать им QR-коды или выдавать аккредитации на митинги. Также СЖР отмечает, что «все предлагаемые варианты “дополнительных признаков” журналиста для работы на митингах обязательными не являются. Однако, при желании, коллеги, безусловно, могут ими воспользоваться».