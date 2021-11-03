СЖР заявил о множестве нарушений прав журналистов

2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв рассказал о том, что СЖР постоянно фиксирует нарушения прав журналистов и в России, и за рубежом.

В случае необходимости СЖР связывается с коллегами из Международной федерации журналистов.

«Мы, конечно, фиксируем множество случаев нарушения прав журналистов… Вот яркий пример… Суд Риги приговорил журналиста и политического активиста Юрия Алексеева к тюремному сроку на год и два месяца по обвинению — разжигание межнациональной розни и по другим обвинениям», — рассказал Владимир Соловьёв «РИА Новости».

Сам Алексеев считает дело сфабрикованным и собирается подавать апелляцию.