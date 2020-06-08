Как писать о технологиях с учетом интересов компаний и стандартов СМИ

Александр Табернакулов с марта 2020 года руководит редакцией в «Яндексе»: готовит тексты для разных сервисов компании. До этого много работал в технологической журналистике и корпоративных коммуникациях. Он рассказал ЖУРНАЛИСТУ о работе пишущих редакторов с IT-тематикой и гармонизации отношений между технарями и гуманитариями.

— Как тебе в «Яндексе»? Уже наметил планы, что будешь делать?

— Предпочитаю рассказывать не о планах, а о результатах. Пока рано говорить о чем-то конкретном — я только начал работать.

— Мы сейчас все на удаленке — как у вас построена работа? Есть какие‑то советы для редакций изданий?

— В условиях удаленной работы возрастает роль сервисов для видеоконференций и систем управления задачами. Эти инструменты помогают синхронизировать работу всех участников команды: настроить процессы подготовки публикаций и контролировать дедлайны.

Редакциям изданий я бы рекомендовал уделять больше внимания проверке фактов. Когда информационный фон перегрет, следует работать с фактами вдвое тщательнее.

— Что думаешь насчет конфликта «технари — гуманитарии»? Видишь в этом реальную проблему или это надуманное противопоставление?

— Это скорее не конфликт, а разное восприятие. У разработчиков, как правило, техническое образование, а у копирайтеров — гуманитарное. Первые работают с кодом, вторые — с текстом.

Разберем на примере постов для [системы коллективных блогов на IT-тематику] Хабра. Если разработчики будут писать статьи самостоятельно, у них не останется времени для программирования. Если копирайтеры будут писать посты для Хабра без согласования с разработчиками, такие материалы лучше даже не публиковать.

Разработчик ожидает, что копирайтер разбирается в технической теме достаточно глубоко и пишет со знанием дела, без фактических ошибок. Разработчику может казаться элементарным то, что для копирайтера — «темный лес».

Копирайтер считает, что ему достаточно приблизительного понимания, чтобы подготовить текст. Ведь копирайтер — не эксперт в теме, в отличие от разработчика.