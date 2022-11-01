TACC запускает новостную ленту на арабском языке

ТАСС запускает новостную ленту на арабском языке TASS Arabic News Service. Ежедневно там будет выходить не менее 100 новостных сообщений.

ТАСС будет публиковать новости о ситуации в России, сообщения, отражающие позицию страны по ключевым мировым вопросам и проблемам. Особое внимание будет уделено взаимодействию РФ со странами арабского мира, новостям о политических, внешнеполитических и экономических событиях в арабских странах.

Лента будет выходить ежедневно с 08:00 до 00:00 мск (05:00 a.m. — 09:00 p.m. UTC). Два раза в день — утром и вечером — читатели смогут знакомиться со сводками главных новостей дня.

Теперь новости ТАСС будут публиковаться на всех языках ООН. Ранее подписчикам были доступны ленты на русском, английском, французском, испанском и китайском языках.