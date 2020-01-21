«Так-так-так» и «Четвертый сектор» запускают совместный проект

Правозащитный фонд «Так-так-так» и расследовательская команда «Четвертый сектор» в январе запускают проект «Право на город: от общественного расследования — к общественному участию в принятии решений».

Это семинары для журналистов, юристов, блогеров, гражданских активистов, которые хотят научиться анализировать причины нарушения прав граждан на город и добиваться решения городских проблем, влиять на сложившуюся в городах социальную и экономическую ситуацию, участвовать в улучшении механизмов управления и развития городской инфраструктуры.

В ходе проекта вы:

• Узнаете, как проводить эффективные общественные и журналистские расследования городских проблем с использованием современных технологий, в том числе, на базе платформы «Так-так-так», которая уже насчитывает более 25 тысяч участников.

• Получите опыт проведения общественных слушаний, инициированных самими гражданами по наиболее значимым для них проблемам города.

• Получите опыт общения с экспертами ведущих российских организаций в сфере общественных расследований, медиаправа и массовых коммуникаций: Трансперенси Интернешнл — Россия, Центра защиты прав СМИ, Силамедиа и другими.

Условия участия

Участие в проекте бесплатно. Проезд и проживание участников во время семинаров-тренингов оплачивают организаторы проекта.

Что будет в проекте?

Длительность проекта — 36 месяцев. В течение первого года проведем 3-дневные тематические семинары-тренинги: в апреле и октябре (в Перми — для участников из европейских регионов России, в Новосибирске — для участников из регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока). Параллельно участники проекта начнут собственные расследования при поддержке квалифицированных экспертов. По материалам наиболее актуальных расследований гражданские активисты смогут инициировать общественные слушания — чтобы предложить местным сообществам и органам власти программы совместных действий (Дорожных карт) по устранению причин выявленных нарушений.

Как участвовать

Заполните анкету по ссылке: https://forms.gle/MVgHH3Wgk8CHQXUK7

Заявки принимаем до 20 февраля. О результатах отбора сообщим не позднее 15 марта.