Как понять, что пора сделать перерыв

Журналисты постоянно испытывают стресс и чувство тревоги. В 2015 году Центр журналистики Дарт обнаружил, что до 60% журналистов, в зависимости от того, где они находятся и какие темы освещают, имеют симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). За прошедшее с тех пор время ситуация усугубилась из-за пандемии, социальных волнений и ряда экономических кризисов по всему миру.

Как позаботиться о своем психическом здоровье и понять, пора ли сделать перерыв в работе?

Рассказывайте о своих границах

Одна из основных проблем журналистов — их неспособность высказать то, что они чувствуют. Они перегружены тем объемом работы, за которую берутся, но при этом они не могут сказать: «Хватит, пора сделать паузу». То же самое происходит и с фрилансерами, когда они боятся отказаться от проекта, опасаясь, что их больше не позовут.

Попробуйте каждый раз задавать себе вопросы:

• «Полезно ли всегда быть в курсе того, что происходит? Нужно ли все время следить за социальными сетями?»

• «Как чрезмерная нагрузка влияет на мою жизнь?»

• «Каким журналистом я хочу быть? Могу ли я быть таким журналистом в редакции, в которой я работаю?»

Выплесните чувства на бумагу

Записывайте то, что вы делаете, что чувствуете и что бы вы хотели чувствовать. Так вы сможете проанализировать ваши чувства и мысли более объективно. Спросите себя, для решения каких из этих проблем у вас есть возможности, на какие из них вы можете повлиять.

Осознайте свою ценность

Чем лучше вы знаете себя, тем лучше вы способны представить свою кандидатуру как ценного сотрудника. Чем более продуманно вы подходите к развитию своих навыков и созданию портфолио, чем больше внимания уделяете нетворкингу, тем больше у вас будет возможностей для выбора.

Поговорите с коллегами

Это поможет бороться с демотивацией и тревожностью. Возможно, это позволит вновь ощутить связь с ценностями, принципами и целями журналистики и почувствовать огонь и страсть, нужные в профессии.