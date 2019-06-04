Сергей Карпов, «Такие дела»: «Не работает старая формула «текст с картинками»

— Я думаю, что Митя [Алешковский]. Я долго не понимал, зачем он это делает. Я каждый декабрь в течение четырех лет прихожу к Мите и пытаюсь выяснить: «Митя, блин, зачем мы тебе нужны?» У тебя в штате есть люди, которые выпускают десять проектов в год, тратят довольно много денег — зачем?

Первые два года Митя очень искренне говорил: «Просто заткнись и иди делай». Ладно, как скажешь. С середины семнадцатого года я понял, зачем это все нужно — это превратилось в то, что Митя, видимо, закладывал [изначально]. Во-первых, проекты очень серьезно расширяют узнаваемость «Таких дел». Серьезно.

— Это репутационная история?

— Да. Во-вторых, они создают прецеденты, и это важно. Говоря о какой-то социальной проблеме вот таким языком, ты создаешь паттерн мышления для информационного пространства.

— Грубо говоря, показываете, как реагировать на эту проблему?

— Не так все напрямую. Например: «Ого, оказывается, можно вот так говорить про бездомных людей! Ничего себе!» Не работает старая формула — текст с картинками — внутри изложения социальных проблем: все всё видели, все всё знают. Тебе нужно что-то придумывать каждый раз.

— Любой проект отдела — интерактивный фильм, сериал, подкаст — дает невероятные статистические показатели и получается успешным. Почему так?

— Каждый большой проект, уточню. Есть еще маленькие.

— Словарь «Мы так не говорим» — это маленький проект?

— Да, маленький. Я, кстати, не работал над ним, его сделали редакционными силами. Он вылез не на форме, а на содержании, и это важно. Любой кейс, который выходит только за счет формы, — абсолютное говно и провал. Если нет истории — зачем ты что-то придумываешь?

Сейчас болезненная точка внутри российских медиа: а как, действительно, получить новый язык, которым ты не будешь травмировать, оскорблять и стигматизировать?

Пять лет назад я сам часто произносил слова «бомж», «наркоман», «проститутка» — мне казалось, что эти вещи так называются. А сейчас меня реально триггерит, когда кто-то говорит: «Вчера видел бомжа». Блин, в смысле?! Почему ты так не уважаешь человека? Когда мы называем человека «бомжом», мы его оскорбляем. «Бездомный человек».

Я понимаю, что моя позиция снобская: [обычный] человек не думает об этом, хотя на самом деле обязан — но не обязан. Каждый раз делаешь замечание, поправляешь, объясняешь, почему так, и это все работает. В медиапространстве этого не существует, словарь — это способ выйти в публичное пространство и начать разговор: слова значат очень многое.

— У отдела спецпроектов были неудачные кейсы? Расскажи про них.

— «ВИЧ-активизм».

— Почему?

— Мы ошиблись. У нас не было достаточного опыта продюсирования, именно застольной работы — как идти, в какую аудиторию, каким языком. Мы стали реализовать первую мысль, которая пришла в голову, а она была неправильная.