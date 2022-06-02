Таня Коэн: «Мы ориентировались на ту аудиторию, которая хотела увидеть больше, чем принято показывать в мейнстримных медиа»

— Можете ли вы сказать, что контент вашего журнала находится на грани развлекательного и познавательного? Если да, как вам удается на этой грани балансировать?

— Наш журнал совмещает в себе развлекательную и познавательную составляющие. Они не противоречат друг другу. Развлекательный контент — не обязательно глупый, а познавательный — не обязательно скучный и не способный развлечь. Это называется infotainment, такой вид контента, при котором авторы берут лучшее из информирования (емкость, простота изложения, логичность) и из развлекательной тематики (геймификация, юмор, образность). Иногда у нас это получается.

— Как говорить о сложных вещах легко и интересно — и в то же время избегать профанации?

— Главное здесь — это фигура автора. Мы стараемся заказывать материалы на сложные темы не журналистам широкого профиля, а экспертам – обладателям ученых степеней, популяризаторам науки, специалистам, которые занимаются своей темой уже долгие годы, активистам, независимым исследователям, авторам гражданских инициатив. Сами по себе упрощения — это не плохо. Даже хорошо, если есть несколько уровней контента: базовый, когда у пользователя есть всего несколько минут или даже меньше, чтобы ознакомиться с твоей статьей, роликом, новостью, — и более глубокий уровень, предполагающий, что он или она потратит на этот материал гораздо больше времени и, возможно, даже будет читать дополнительные материалы, на которые ссылается автор. В любом случае, если автор — эксперт, материал будет качественным, вне зависимости от его объема.

— В чем, на ваш взгляд, секрет успеха «Ножа»?

— Я думаю, в людях, которые у нас работают. Это люди разных возрастов, полов и гендеров, разных специальностей и убеждений, все вместе они составляют неоднородную, богатую картину мира, которую и предлагают нашим читателям. Кроме того, мы обращаемся к темам, которые игнорирует высоколобая повестка: психологические проблемы, практика выстраивания отношений в паре, с родителями, с друзьями и на работе, вопросы комфортного и бюджетного отдыха. По-своему мы подходим и к культурной составляющей — веселые новости о курьезах мира искусства, эксклюзивные интервью и спецпроекты с деятелями андеграунда и альтернативной культуры.

— Где искать и как привлекать «умную» аудиторию?

— Нужно писать о темах, которые ее волнуют, и делать это хорошо. Если твой пост, который содержит подводку к статье и ссылку на нее, расшарит один интеллектуал, по ней перейдут другие, затем они подпишутся на твои соцсети, добавят сайт в избранное и при хорошем раскладе станут частью ядра лояльной аудитории. Имея бюджет на продвижение, можно таргетировать посты на определенную аудиторию по их интересам, на подписчиков определенных пабликов и персон. Важно заниматься дискуссионными темами, которые могут стать предметом обсуждения и вызвать волну мнений. Например, так было со статьей нашего редактора «Серое Фиолетовое» о новой этике. Привлекать нужную аудиторию можно и с помощью подбора героев — можно брать интервью не у актеров, модных музыкантов, светских героев и других селебрити, а у тех, кому есть что сказать по принципиальным вопросам устройства мира: у философов, ученых, независимых исследователей-гуманитариев, психологов, у простых людей с необычным и интересным опытом, который может обогатить жизнь читателя.

— Как происходит отбор материалов?

— Мы не отбираем материалы, а заказываем их. На первом этапе мы просим автора прислать пять тем, которые он готов разрабатывать ближайшие месяцы, а дальше запрашиваем план текста, чтобы понять, как автор представляет себе логику его разворачивания, какие у него есть герои, примеры, факты и цифры. Есть традиционный набор тем, которые интересны всем: секс, смерть, деньги, любовь, удивительные факты, выпадающие из обыденных представлений. Но если желтая пресса работает с этими темами на уровне базового описания и стимулирования примитивных реакций, более серьезные медиа стараются копать глубже и рассматривать те же предметы под разными необычными углами. Например, если традиционный глянец пишет о сексе списки в духе «10 позиций, которые понравятся любой женщине», то мы можем написать о том, как японцы составляют семьи с куклами, изначально предназначенными для секса, исследовать то, как врачи пытаются лечить педофилов, поговорить об эросе зрелых людей с Альбиной Сексовой. Чтобы находить свежие подходы к темам, полезно экспериментировать с форматами — например, вместо интервью с Пахомом, которых уже тысяча вышла, мы сделали тест «Какой вы Пахом». Материал зайдет аудитории, если он хорошо написан, если в нем есть то, что читатель еще не успел прочитать в других медиа, но прежде всего — если ему интересна тема и угол зрения, под которым она подана. Мы стараемся находить то, что роднит каждого нашего читателя с предметом статьи.

Например, очень мало людей будут читать лонгрид о комбинаторной поэзии, если его подать как узкоспециальное литературоведческое исследование. Но если предложить читателю интересную историю из этого лонгрида, намекнуть, что тема может сделать его популярным на специализированных вечеринках, что после чтения этого материала он сам, возможно, сможет стать литератором, — это совсем другая история.

Интеллектуалы — тоже люди

— С какими проблемами столкнется основатель медиа «для умных»?

— С недостаточным трафиком. Чтобы медиа было успешным, нужно, чтобы его читало как можно больше людей. Но аудитория, которая готова разбираться в сложных темах, у которой есть время на познание чего-то принципиально нового, у которых есть когнитивная дисциплина и опыт рефлексии на неоднозначные темы, сама по себе не очень многочисленна. Поэтому иногда приходится идти на компромиссы и публиковать, скажем так, попсовый контент. Но в качественно сделанном попсовом контенте, например, в гиде по отношениям от профессионального психолога, нет ничего плохого. Мы сочетаем глубокие, сложные и иногда академичные материалы с более простыми — монологами из личного опыта, научпопом, фрагментами свежего нон-фикшна, материалами формата «увлекательная история с забавными фактами». Я убеждена, что ничего дурного в таких материалах нет, более того, интеллектуалы читают не только академические статьи, они тоже люди, им тоже нужно развлекаться, улучшать отношения со своими близкими, получать информацию о тех областях мира, в которых они ничего не понимают, и, возможно, просто поданная информация может дать им свежий взгляд на то, чем они занимаются и во что верят.