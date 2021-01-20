Чек-лист «Как запустить таргетированную рекламу»

Эффективно продвигать медиа без таргетинга почти невозможно. Преимущество такого вида рекламы в том, что при грамотной настройке издание увидит целевая аудитория. ЖУРНАЛИСТ составил восемь правил успешного таргета.

Определить цель

Зачем вы запускаете рекламу? Ищете новых подписчиков в группу? Завлекаете пользователей на сайт? Продаёте мерч? Нужны клики, лайки или репосты? В зависимости от ответов формируйте стратегию, тогда кампания будет эффективной.

Предложить решение проблемы

Пользователи должны прочитать запись и сделать, что вам нужно (кликнуть, лайкнуть или перейти дальше). Читатели обратят внимание на пост, если он решит их проблему. Например, для студенческого издания удачным будет реклама текста об онлайн-библиотеках, в которых много статей для курсовых работ. Необязательно писать новый текст для рекламы, можно взять старый, но популярный. Так вы будете уверены, что он понравится другим пользователям, а большое количество лайков вызовет доверие.

Быть кратким

Ошибка начинающий таргетологов: они вмещают в рекламу всё, что знают о медиа, и даже больше. Проблема в том, что мало кто будет читать простыню, поэтому текст должен быть кратким, но информативным.

Проработать текущих подписчиков

Если цель — привлечение новых пользователей, то исключите тех, кто уже подписан на СМИ. Не во всех соцсетях есть возможность это сделать, но везде можно убрать аккаунты, которые недавно взаимодействовали с постами или заходили в группу. Если же цель – продажа или напоминание фолловерам об издании, то направьте рекламу на них.

Проработать потенциальных подписчиков

В стремлении охватить всех есть риск не охватить никого - и потратить бюджет впустую. Изучите и сегментируйте аудиторию, запускайте рекламу по каждой группе отдельно и отсекайте неэффективные.

Сделать разный контент для площадок

То, что понравится подписчикам в Instagram, пролистнут пользователи «ВКонтакте», что примут на Facebook, не прочитают в «Одноклассниках». На каждую площадку заходят с различными целями, а значит, и реклама должна отличаться.

Установить бюджет

Не забудьте в настройках задать максимальный бюджет. Сделайте это, чтобы не потерять деньги быстро и впустую.

Проанализировать рекламную кампанию

Получилось ли то, что запланировали? Не зря ли потратили средства? Нужно ли что-то менять? С помощью сервисов для аналитики изучайте результаты и совершенствуйте стратегию.

Запустить таргетированную рекламу несложно. Сложно сделать ее результативной, поэтому тестируйте креативы. Это платно, но вы заплатите за тесты гораздо меньше, чем за неэффективную кампанию. Экспериментируйте, смотрите видеоуроки, посещайте мастер-классы, общайтесь с маркетологами — и тогда у вас будет мощный инструмент продвижения медиа.