Как изменился таргет за последние полгода?

Таргетированная реклама или таргет — онлайн-реклама, которая демонстрируется только той части аудитории, которая соответствует заданным параметрам. У всех же было такое: только прогуглил какой-то товар, а соцсети уже предлагают его купить. Этим волшебством занимались таргетологи, для многих из которых запуск рекламных кампаний через Facebook* был основным способом дохода.

21 марта 2022 года Тверской суд Москвы запретил работу компании Meta Platforms Inc.* на территории России, признав ее экстремистской. Так как оплата рекламы на платформах, принадлежащих компании, считается спонсированием организации, запускать таргет в Facebook* и Instagram* стало невозможно. Пять таргетологов рассказали ЖУРНАЛИСТУ о том, как пережили блокировку и чем занимаются теперь.

Анна Пономарева, таргетолог, основательница рекламного агентства Antich Marketing

Я работаю с таргетом четыре года, два из которых в собственном рекламном агентстве. Блокировка свалилась на нас как снег на голову. До нее 90% наших заказчиков работали с Facebook* и Instagram*. Настройка таргетированной рекламы на этих площадках была нашей основной услугой, на которой базировались доходы и лично мои, и моей команды. На данный момент от нас ушла половина клиентов, потому что они не готовы переходить на другие площадки. Это требует много терпения и больших бюджетов, а некоторым реклама теперь и вовсе неактуальна: приходится решать проблемы с логистикой, поставками и т.д. Соответственно, на 50% упали и наши доходы.