Задачник по «новой этике» для университетского преподавателя

Термин «новая этика» стал широко использоваться в профессиональных дискуссиях несколько лет назад. С его помощью обычно описывают набор новых общественных практик как личного, так и публичного взаимодействия. Тем не менее социального согласия о том, что именно считать «новой этикой», пока нет. Нет его и у практикующих журналистов. Как говорить о «новой этике» со студентами, если даже в индустрии эта тема пока вызывает серьезные споры? Я веду семинары по профэтике на журфаке МГУ пятый год. На основании этого опыта я сформулировала пять задач для преподавателей и предлагаю варианты их решения

Задача № 1: На что опираться?

Условия задачи. В изучении этических стандартов журналистской профессии мы опираемся на предшествующий опыт. Анализируем стандарты и кодексы, разбираем случаи и дилеммы, решение которых уже известно. С «новой этикой» все гораздо сложнее, потому что большого предшествующего опыта пока нет. Как работают алгоритмы «культуры отмены» и какую роль в этом процессе играют медиа? Должен ли журналист модерировать свои посты в личных соцсетях, если аудитория считает его лицом издания? Также не всегда понятно, как из уже существующих практик выбирать те, которые можно рассматривать в качестве эталона. Получается, что изучение норм «новой этики» превращается в акт доверия к тому, что делают другие, но в условиях кризиса доверия к СМИ это может стать проблемой.

Возможное решение. Использовать как можно больше диалоговых форматов во время занятий. Проводить дебаты, сопоставлять разные позиции и решения, конструировать аргументы в поддержку разных сторон, чтобы в итоге студенты смогли самостоятельно оценить их убедительность и выбрать вариант трактования.

Задача № 2: Как собирать источниковую базу?

Условия задачи. В прошлом году мы со студентами третьего курса делали учебный журнал, главной темой которого стала «новая этика». Причем ребята выбрали ее самостоятельно: в голосовании она победила экологию, тоже очень популярную у студентов в последнее время повестку. Во время подготовки текстов стала понятна ключевая трудность: авторам текстов было сложно набирать базу из источников, казусов и примеров. Большинство из них в итоге описали уже известный зарубежный опыт. При этом студентам было объективно трудно перенести его на российские реалии и провести корректные аналогии.

Возможное решение. Создавать досье российских практик и каждый год дополнять его вместе со студентами новых групп. Так ребята смогут использовать наработки своих предшественников и внести свой вклад в будущие занятия. Это позволит им самим ощутить себя в какой-то мере преподавателями, что может дать им дополнительную мотивацию для работы.

Задача № 3: Как выбирать повестку?

Условия задачи. Содержание университетских программ по множеству объективных причин не всегда поспевает за быстрыми общественными изменениями. При этом у студентов есть собственная волнующая их повестка, которую они обсуждают в своих социальных кругах. Зачастую она воспринимается ими как более близкая и релевантная, чем содержание классических учебников и пособий. Как устранить этот разрыв? Преподавание наиболее чувствительных к социальным переменам дисциплин, одной из которых и является этика, может представлять собой компромисс между ожидаемым в университете изучением классических концепций и той проблематикой, которая сегодня кажется важной студентам. Например, в прошлом году студенты просили подробно разобрать интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым, которое активно обсуждалось в медиапространстве.

Возможное решение. Усилить участие студентов в формировании содержания занятий. Дать им возможность самостоятельно предлагать дополнительный к выбранному преподавателем список тем для обсуждения, организовывать голосование для выбора самых актуальных и обсуждать их на семинарах. Это повысит их вовлеченность в занятия.

Задача № 4: Что делать со знаком отношения?

Условия задачи. Классические технологии преподавания этики предполагают формирование отношения студентов («допустимо» или «недопустимо») к определенным действиям. Например: недопустимо распространять недостоверную информацию, необходимо сохранять тайну в отношении источника информации. Сформировать свое отношение проще, если есть давно выработанные стандарты. Но что делать, если этих норм пока нет? Например, что делать журналисту, работающему со сложной повесткой и получающему множество негативных комментариев от читателей в социальных сетях? Как это расценивать с точки зрения общественного интереса: как внимание к теме или ее неприятие? Студенты ощущают, что общественные практики меняются, но им бывает сложно определить свое отношение к ним. В последние годы я часто слышу от них: «У меня пока не получается сформулировать свою позицию» — по многим вопросам.

Возможное решение. Когда отношение к какой-либо практике еще не сформировано, полезно строить обсуждение конкретных примеров через оценку ее последствий. Анализ сценариев может помочь студентам принимать эти решения в будущем.

Задача № 5: Как выбирать язык?

Условия задачи. Сегодня студенты ждут от преподавателя нового языка в широком смысле, нового способа говорения об общественно значимых проблемах. Преподаватель должен уметь корректно говорить о чувствительных и стигматизированных ранее темах — например, о том, как в медиа сейчас представлена проблематика насилия. В том числе он не должен транслировать стереотипы: это всегда вызывает сильную реакцию у студентов. Кроме того, от преподавателя в целом сегодня требуется и более высокая степень убедительности. Студенты склонны сомневаться в тезисах, которые раньше воспринимались как аксиома: то, что было доказано ранее, должно быть доказано вновь.

Возможное решение. Вместе составить словарь новых терминов и явлений. При этом каждое определение может состоять из нескольких версий со ссылкой на источники. Можно провести и эксперимент: преподаватель предлагает свое понимание термина, а студенты —— свое.