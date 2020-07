Проекты ТАСС стали призерами международного конкурса Red Dot Award: Brands & Communication Design 2020

Спецпроекты ТАСС вошли в число лауреатов международного конкурса Red Dot Award: Brands & Communication Design 2020. Пять работ агентства были отмечены жюри в номинации «Коммуникационный дизайн».

Проекты «Бестиарий. 10 эпических монстров России», «Меркатор. О дивный плоский мир» и « Полтава, Карл! Как одна битва изменила Европу« стали призерами в категории «Иллюстрации/обучающие иллюстрации». Работы «Луна. Первый контакт» и «Леонов, твой выход» были отмечены жюри сразу в двух категориях: «Онлайн/целевые страницы» и «Интерфейс и дизайн/3D компьютерная графика».

«Радует, что признание получают как наши «классические» лонгриды, построенные на самобытных иллюстрациях («Бестиарий», «Полтава, Карл!»), так и сложные интерактивные проекты с экспериментальной механикой («Леонов», «Меркатор», «Луна»), — говорит руководитель группы специальных проектов ТАСС Кристина Недкова. — «Леонов, твой выход!» — вообще наша первая попытка в области 3D-реконструкции событий и «квестового» нарратива (проект построен как игра), и мы рады, что она сразу же оказалась успешной. Но в целом формула нашей работы прежняя: хорошая историческая тема, кропотливая работа с данными и профессиональная команда».

Премия Red Dot в области дизайна, учрежденная в 1955 году, — всемирно признанный знак качества, который присваивается лучшим разработкам в своей отрасли. Работы конкурсантов оценивает международное жюри, в которое входят независимые эксперты из разных областей. ТАСС второй год подряд становится обладателем наград конкурса — в 2019-м призерами стали три проекта агентства.

«Отчасти секрет нашего успеха в том, что, мы хоть и стараемся сделать наши проекты интересными именно для русскоязычной аудитории, наши темы находят отклик и среди зарубежных читателей. Неудивительно: мы ведь рассказываем и их истории. Напомню, гений картографии Меркатор — фламандский ученый; поверженный Петром Карл 12 – шведский король; а наши российские мифологические монстры не уступают их Годзилле и Лох-Несскому чудовищу. А понятными за рубежом наши проекты делают иллюстрации и дизайн, что и было отмечено жюри премии», — отмечает Дарья Донина, старший редактор отдела спецпроектов, которая работала над проектами «Бестиарий», «Полтава, Карл!» и «Меркатор».

Спецпроекты ТАСС неоднократно побеждали и в других международных профессиональных конкурсах. В их числе — Digital Communications Awards, Best of Digital Design Competition, Kantar Information is Beautiful Awards, European Digital Media Awards, European Design Awards, международный конкурс в области инфографики Malofiej.

Проекты-победители

«Бестиарий. 10 эпических монстров России» рассказывает о мифологических чудовищах из разных регионов нашей страны. В проекте собраны существа из славянской, кавказской, финно-угорской, тюркской и тунгусо-маньчжурской мифологии, помещенные в пейзажи современной России.

«Меркатор. О дивный плоский мир» приурочен к 450-летию выпуска карты фламандского ученого Герарда Меркатора. Проект рассказывает, как работа знаменитого картографа изменила представление о географии и навигации.

«Полтава, Карл! Как одна битва изменила Европу» посвящен двадцатилетнему периоду Северной войны. Проект раскрывает факторы, повлиявшие на исход борьбы за господство на Балтийском море, а также рассказывает о сражении, которое навсегда изменило положение России и Швеции в геополитическом поле.

«Луна. Первый контакт» приурочен к 60-летию со дня запуска советского космического аппарата «Луна-2» и рассказывает о главных этапах покорения земного спутника. Ключевая часть проекта — это интерактивный глобус Луны, на котором отображены все искусственные объекты, когда-либо оказавшиеся на поверхности спутника.

«Леонов, твой выход» выпущен к 55-летию полета Алексея Леонова. В проекте с помощью 3D-моделирования поэтапно воссоздан процесс первого выхода человека в открытый космос.

