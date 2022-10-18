ТАСС: Госдума решила отказаться от онлайн-трансляций своих заседаний

Совет Госдумы решил ограничить онлайн-трансляции пленарных заседаний в реальном времени. Депутаты объяснили решение тем, что большая часть времени на заседаниях тратится на обсуждение законодательного обеспечения специальной военной операции на Украине. Все аккредитованные в Госдуме журналисты — около тысячи человек — смогут следить за трансляцией в пресс-центре.

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что трансляции ограничат «до принятия нового решения — это связано с происходящим в стране и мире».

В Совете Федерации заявили, что не планируют вслед за Госдумой закрывать для зрителей онлайн-трансляции пленарных заседаний.