ТАСС к 115-летию запустит линейку новых продуктов

Информационное агентство ТАСС к своему 115-летию, которое отмечается 1 сентября, запускает линейку новых продуктов, включая новости для детей и подкасты. Об этом на пресс-конференции в штаб-квартире агентства в Москве объявил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов:

ТАСС, оставаясь классическим информационным агентством, входящим в пять-семь ведущих информационных агентств мира, оставляет за собой главную функцию — информирование профессионалов о новостях в России и за рубежом. Мы пробуем себя в самых новых сферах, выходим напрямую на получателей новостей, присутствуем везде, где они хотят получать новости — в социальных сетях , в онлайне. В этом году мы встречаем 115 лет трудовыми успехами, новыми проектами.

Он проинформировал, что уже получено одобрение президента Владимира Путина на развитие корреспондентской сети за рубежом. Кроме того, в ближайшие два года ТАСС расширит спектр передачи новостей на иностранных языках:

Мы будем делать ленту на китайском, французском, немецком, испанском, арабском языках.

Михайлов также напомнил, в этом году ТАСС стал оператором портала «Будущее России. Национальные проекты», где речь идет о реализации ключевых нацпроектов в экономике, социальной сфере, науке, культуре, спорте.

В сентябре на сайте ТАСС появится новый проект «Наука».

Кроме того, по его словам, ТАСС развивает проект «Ньюм» для молодой аудитории в возрасте 8-16 лет. В нем журналисты агентства в формате анимационных роликов на понятном языке рассказывают об информационной повестке дня, об истории.

Агентство как инфопартнер Года театра представит серию театральных видеопроектов в формате 360°. Уже в сентябре аудитория ТАСС сможет виртуально побывать на самых интересных постановках и за кулисами четырех российских театров:

Вы увидите четыре-пять очень необычных проектов: мы поснимали театры внутри, за кулисами, на сцене, за сценой. Такого никогда и нигде не было.

Михайлов сообщил, что агентство уже создает видеоновости и запускает проект по созданию подкастов.

ТАСС отмечает день рождения 1 сентября, именно этот день стал первым рабочим днем Санкт-Петербургского телеграфного агентства (СПТА) в 1904 году.

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