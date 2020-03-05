ТАСС обязал сотрудников указывать место пребывания в отпуске

Руководство ТАСС обязало сотрудников указывать в заявлении на отпуск место планируемого пребывания, о соответствующем распоряжении сотрудники агентства были уведомлены в начале марта. Это временная мера, предпринятая агентством из-за коронавируса, уточнили в пресс-службе ТАСС.

«Мы обновили бланки заявлений на отпуск (...). В соответствии с распоряжением генерального директора ТАСС Сергея Михайлова, теперь при заполнении заявления необходимо указывать, планируете ли вы выезд за пределы России и если да, то в какие страны», — указано в сообщении, которое получили сотрудники ТАСС.

«Да, это действительно так: из-за ситуации с коронавирусом в заявлении на отпуск временно появилась графа для указания страны, в которую направляется сотрудник», — сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

Ранее агентство ограничило зарубежные командировки сотрудников из-за коронавируса, сообщали в ТАСС.

«Агентство временно ограничивает зарубежные командировки сотрудников, особенно в те страны, где коронавирус получил широкое распространение (в первую очередь, это Китай, Италия, Южная Корея, Иран)», — сообщали в ТАСС.