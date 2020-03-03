ТАСС ограничил зарубежные командировки сотрудников из-за коронавируса

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ТАСС
Мар 3, 2020

Информационное агентство ТАСС временно ограничивает зарубежные командировки своих сотрудников на фоне коронавируса, сообщили RNS в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС:

Агентство временно ограничивает зарубежные командировки сотрудников, особенно в те страны, где коронавирус получил широкое распространение (в первую очередь, это Китай, Италия, Южная Корея, Иран).

Кроме того, поездки журналистов ТАСС в другие страны «будут оформляться по особому согласованию с руководством», добавили в агентстве, отметив, что «в целом в настоящий момент количество командировок минимизировано».

Также агентство предпринимает дополнительные санитарные меры в собственном офисе:

В ближайшее время ряд помещений агентства планируется оборудовать бактерицидными лампами, будет проведена дополнительная дезинфекция систем вентиляции, во всех зданиях появятся стойки с диспенсерами с антибактериальным составом.

Источник: RNS
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