ТАСС ограничил зарубежные командировки сотрудников из-за коронавируса

Информационное агентство ТАСС временно ограничивает зарубежные командировки своих сотрудников на фоне коронавируса, сообщили RNS в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС:
Агентство временно ограничивает зарубежные командировки сотрудников, особенно в те страны, где коронавирус получил широкое распространение (в первую очередь, это Китай, Италия, Южная Корея, Иран).
Кроме того, поездки журналистов ТАСС в другие страны «будут оформляться по особому согласованию с руководством», добавили в агентстве, отметив, что «в целом в настоящий момент количество командировок минимизировано».
Также агентство предпринимает дополнительные санитарные меры в собственном офисе:
В ближайшее время ряд помещений агентства планируется оборудовать бактерицидными лампами, будет проведена дополнительная дезинфекция систем вентиляции, во всех зданиях появятся стойки с диспенсерами с антибактериальным составом.
Источник: RNS