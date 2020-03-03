ТАСС ограничил зарубежные командировки сотрудников из-за коронавируса

Информационное агентство ТАСС временно ограничивает зарубежные командировки своих сотрудников на фоне коронавируса, сообщили RNS в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС:

Агентство временно ограничивает зарубежные командировки сотрудников, особенно в те страны, где коронавирус получил широкое распространение (в первую очередь, это Китай, Италия, Южная Корея, Иран).

Кроме того, поездки журналистов ТАСС в другие страны «будут оформляться по особому согласованию с руководством», добавили в агентстве, отметив, что «в целом в настоящий момент количество командировок минимизировано».

Также агентство предпринимает дополнительные санитарные меры в собственном офисе: