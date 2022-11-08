ТАСС организовал серию мастер-классов для журналистов СКФО в центре знаний «Машук»

Более двух десятков представителей ТАСС, включая руководителей ключевых подразделений агентства, стали участниками масштабного образовательного мероприятия «ТАСС.Десант», которое проходит 8 ноября Пятигорске. Оно организовано на площадке центра знаний «Машук» – совместного проекта Российского общества «Знание» и Росмолодежи. Проект собрал издателей, главных редакторов и журналистов ведущих СМИ Северо-Кавказского федерального округа, а также преподавателей факультетов журналистики СКФО и пресс-секретарей органов власти разных уровней.

На открытии образовательной программы мероприятия шла речь о том, какие перспективы открывает это совместное партнерство для регионов СКФО.

«Мы впервые проводим мероприятие для представителей региональных СМИ в подобном формате и в столь представительном составе. Со мной приехали практически все топ-менеджеры ТАСС, ответственные за разные направления. Мы здесь всего на один день, но это тот случай, когда по насыщенности программы этот день стоит нескольких недель обучения. Благодаря партнерству с Российским обществом "Знание" у нас есть возможность поделиться нашей экспертизой с коллегами», – сказал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

«Роль СМИ в распространении знаний сложно переоценить, и именно поэтому ТАСС, ведущее государственное информационное агентство России, – один из важнейших стратегических партнеров общества "Знание". ТАСС не раз выступал генеральным информационным партнером наших ключевых проектов, а сейчас мы запустили первое совместное мероприятие в центре знаний "Машук"», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

«ТАСС – один из давних информационных партнеров нашего края. Благодаря большому и профессиональному коллективу издания страна узнает о жизни Ставрополья, о его инвестиционной и туристической привлекательности, о возможностях», – сказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В рамках мероприятия представители агентства расскажут также о возможностях, которые открывает сотрудничество с ТАСС для медиа и образовательных учреждений. В частности, в Пятигорске будет представлена образовательная программа, разработанная специально для региональных СМИ. О ней расскажет директор программ обучения новостной журналистике ТАСС Юрий Родионов. А заместитель исполнительного директора агентства Екатерина Кулагина представит проект «Картина региона», который поможет в продвижении регионального медиаконтента. Он включает дистанционное обучение фотографов и редакторов, размещение фото и видео партнеров в медиабанке ТАСС, а также продвижение визуальной библиотеки региона с помощью ресурсов агентства.