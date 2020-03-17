ТАСС отменил все мероприятия в пресс-центре из-за коронавируса

ТАСС отменил пресс-конференции в московском пресс-центре агентства на фоне коронавируса, сообщается в письме, разосланном сотрудникам ТАСС. Информацию об отмене мероприятий RNS подтвердили в пресс-службе агентства.

«Мы отменили все мероприятия, проводимые в зданиях ТАСС. Речь в первую очередь о пресс-конференциях», — отмечается в сообщении. В ближайшее время некоторые из них могут перевести в онлайн, указано в письме.

В департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС RNS подтвердили отмену пресс-конференций в московском офисе агентства, уточнив, что аналогичного решения по пресс-центрам в других городах пока не предпринималось.

«Все мероприятия в московском пресс-центре ТАСС отменены в связи текущей ситуацией с коронавирусом», — сообщил RNS представитель агентства, отказавшись комментировать возможность проведения мероприятий в режиме онлайн. Он добавил, что пресс-конференции отменяются с завтрашнего дня.

Также агентство планирует отказаться от проведения внутренних совещаний численностью свыше пяти сотрудников, заменив их конференс-коллами и видеоконференциями. «Это касается и летучек, и встреч с гостями», — отмечается в письме.

Ранее в агентстве уже приняли меры по недопущению распространения коронавируса. В частности, агентство ограничило командировки сотрудников и ввело дополнительные санитарные меры в своем офисе.

В пресс-центре другого российского информагентства, МИА «Россия сегодня» RNS сообщили, что пока не отменяют пресс-конференции, но предпринимают дополнительные меры на фоне распространения коронавируса.

«Для удобства журналистов с сегодняшнего дня будет осуществляться видеотрансляция всех пресс-мероприятий без исключения на сайте pressmia.ru. Журналисты могут задавать вопросы в онлайн-режиме, нажав «Задать вопрос» на нашем сайте, а также в официальных каналах пресс-центра в соцсетях», — сообщили в пресс-службе МИА «Россия сегодня».

Также при входе в агентство установили тепловизор для проверки температуры посетителей и проводят дезинфекцию помещений.