ТАСС отправил третьего спецкора обучаться на МКС

Космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин, который стал третьим спецкором ТАСС на МКС, отправился на космическую станцию на корабле «К. Э. Циолковский» («Союз МС-22»). В состав команды также вошли космонавты Сергей Прокопьев и Франциско Рубио.

Командировка спецкора Петелина продлится 188 суток — до 28 марта. На это время запланировано проведение 49 научных экспериментов по российской программе. Это первый перекрестный полет с США.

Напомним, что в 2021 году ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом был космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, полет продлился 12 суток. После его сменил Олег Артемьев.