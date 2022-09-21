ТАСС отправил третьего спецкора обучаться на МКС

Сен 21, 2022

Космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин, который стал третьим спецкором ТАСС на МКС, отправился на космическую станцию на корабле «К. Э. Циолковский» («Союз МС-22»). В состав команды также вошли космонавты Сергей Прокопьев и Франциско Рубио. 

Командировка спецкора Петелина продлится 188 суток — до 28 марта. На это время запланировано проведение 49 научных экспериментов по российской программе. Это первый перекрестный полет с США. 

Напомним, что в 2021 году ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом был космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, полет продлился 12 суток. После его сменил Олег Артемьев. 

Источник: ТАСС
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