ТАСС приглашает на стажировку студентов и выпускников вузов

Агентство ТАСС объявляет набор студентов и выпускников вузов на прохождение годовой оплачиваемой стажировки в творческих подразделениях агентства с перспективой трудоустройства в штат.

Стажировки пройдут по направлениям: корреспондент в одной из профильных редакций (например, экономической или социально-гуманитарной информации), редактор новостной ленты (в редакции мониторинга, выпуска или сайта tass.ru), корреспондент/редактор международного направления, а также видеокорреспондент в редакции фотоинформации.

Заявки от соискателей принимаются до 18 октября. Для прохождения стажировки претенденту необходимо отправить резюме на адрес petruk_a@tass.ru, пройти собеседование и выполнить ряд тестовых заданий. Обязательное требование – знание новостной повестки, грамотный устный и письменный русский и английский языки.

Наряду с работой в редакциях стажеры получат возможность пройти обучение по специально разработанной программе в Академии новостей ТАСС, где их наставниками станут известные журналисты агентства, имеющие многолетний опыт работы с молодежью.

Лучшие по итогам стажировки получат возможность трудоустройства в ТАСС.

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