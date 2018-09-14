Специальный раздел о недвижимости открылся на сайте tass.ru

Специальный раздел «Недвижимость» начал работать на сайте tass.ru. Новый проект будет публиковать различную информацию об этом сегменте экономики: от аналитики, обзоров, интервью и комментариев ведущих специалистов отрасли до текущих новостей.

В пресс-службе агентства подчеркивают, что проект будет полезен для всех участников рынка:

Для обычных граждан он предоставит комплексную подборку материалов о рынке строящегося жилья и аренды, поддержке ипотечного кредитования, развитии городской среды. Бизнес-сообществу будут интересны актуальные публикации об инвестициях в отрасль, изменениях в жилищной политике, а также о планах государства по регулированию рынка. Для представителей органов власти предназначен широкий спектр материалов, которые помогают выявить проблемные точки отрасли.

По словам руководителя проекта Елены Мишиной, особое внимание в новом разделе будет уделено остросоциальным темам — таким, как, например, истории с обманутыми дольщиками.

Как отметила Мишина, сегодня в стране назревают масштабные перемены в области жилищной политики и городской среды. Проблемы, выявленные на рынке недвижимости, находятся в сфере особого внимания президента и правительства. В своей работе новый ресурс намерен тесно сотрудничать со всеми игроками отрасли, чтобы предоставить читателям глубокий и объективный взгляд на происходящие здесь процессы.

Фото: Open Media News