ТАСС разрешил сотрудникам работать из дома до конца года из-за пандемии коронавируса, указано в письме гендиректора информагентства, которое было разослано сотрудникам ТАСС. Решение о продлении удаленного режима подтвердили в пресс-службе ТАСС.

Ситуация с распространением коронавируса значительно улучшилась с начала лета, отмечает глава агентства Сергей Михайлов. Он прогнозирует, что и другие компании, в том числе медиакомпании, в ближайшее время примут аналогичное решение.

В то же время сотрудники ТАСС при необходимости могут посещать офис, но только при согласовании начальства.