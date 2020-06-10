ТАСС разрешил сотрудникам работать из дома до сентября

Сотрудникам информагентства ТАСС разрешили работать из дома до 1 сентября. Об этом гендиректор агентства Сергей Михайлов уведомил сотрудников ТАСС в письме, копия которого есть в распоряжении RNS. В пресс-службе ТАСС также подтвердили содержание письма.

«В режиме удаленной работы ТАСС будет работать все лето, вплоть до 1 сентября», – указано в письме. Также для сотрудников ТАСС предусмотрены «расширенные возможности заказа такси для поездок из дома на работу и обратно», а также парковка у здания агентства, отмечается в письме.

«Да, всё так. Здоровье сотрудников остаётся приоритетом для агентства даже после снятия всех ограничений. Поэтому, как и во многих других крупных компаниях, руководством ТАСС было принято решение продлить режим удалённой работы», – сообщили RNS в пресс-службе ТАСС.

Сотрудники ТАСС из-за пандемии коронавируса работают удаленно с марта. Тогда агентство одно из первых перевело работников на дистанционную работу, но режим удаленной работы вводился до 1 июля.