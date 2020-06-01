Видеоконтент ТАСС с 1 июня будет публиковаться на портале Reuters Connect

Видеосюжеты ТАСС с сегодняшнего дня будут публиковаться на одной из крупнейших мировых площадок мультимедийного диджитал-контента — платформе Reuters Connect, принадлежащей международному агентству новостей Reuters. Таким образом, видеоконтент ТАСС станет доступен для клиентов Reuters по всему миру.

Благодаря сотрудничеству с российским агентством клиенты Reuters Connect получат эксклюзивный доступ к видеоконтенту из Кремля, сюжетам о работе Президента России Владимира Путина и первых лиц страны, видеороликам и репортажам корреспондентов ТАСС.

Сергей Михайлов, генеральный директор ТАСС:

Это по-настоящему знаковое событие как для нас, так и для всего российского медиарынка: ведь ранее никто из российских СМИ не был представлен на платформе Reuters Connect, а теперь видеорепортажи из нашей страны будут доступны тысячам клиентов Reuters по всему миру. Новости из России сегодня становятся всё более значимыми в мировой информационной повестке, поэтому очень важно, чтобы они преподносились максимально объективно и достоверно. Выбор нашего агентства в качестве партнера еще раз подчеркивает репутацию ТАСС как источника исключительно проверенной информации. Мы очень рады, что наше сотрудничество с Reuters вышло на новый этап развития.

Майкл Фриденберг, президент Reuters:

Я счастлив, что ТАСС присоединился к Reuters Connect, еще сильнее укрепив значимое партнерство между нашими агентствами. Этот шаг демонстрирует наш неизменный курс на повышение ценности контента для клиентов Reuters Connect. Таким образом, вместе с высококлассной и опытной командой журналистов Reuters мы продолжим поставлять нашим подписчикам уникальный по охвату и глубине содержания контент.

ТАСС стал одним из 17 мировых новостных агентств, которые уже представлены на платформе Reuters Connect. Среди них PA Media (Великобритания), EFE (Испания), Imagine China (Китай), Aflo (Япония), Panoramic (Франция), Bildbryan (Скандинавия), ANI (Индия), ABACA PRESS (Франция), Bernama (Малайзия), AAP (Австралия), Anadolu (Турция), Belga News Agency (Бельгия), DPA (Германия), Hans Lucas (Франция), Latin American News Agency (Аргентина), Scanpix Baltics, SIPA (США).