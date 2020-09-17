Академия новостей ТАСС объявляет набор слушателей на курс по цифровой журналистике

Курс повышения квалификации для журналистов, работников пресс-служб и PR-подразделений стартует 22 сентября

Академия новостей ТАСС 22 сентября запускает дистанционный курс повышения квалификации по программе «Цифровая журналистика».

Занятия ориентированы на журналистов, работников пресс-служб и PR-подразделений. Длительность обучения по программе дополнительного профессионального образования — 78 академических часов.

Пройти курс могут все желающие.

В рамках курса планируется отработать базовые навыки создания новостных сообщений и познакомиться с возможностями использования современных технологий для создания мультимедийных публикаций и их продвижения в цифровой среде.

Преподавать цифровую журналистику будут руководители, ведущие журналисты и эксперты ТАСС, а также приглашенные специалисты. В частности, с технологией создания новостей слушателей познакомит директор программ обучения новостной журналистике Учебного центра ТАСС Юрий Родионов. Заместители главного редактора агентства Дарья Пенчилова и Лана Самарина расскажут о мультимедийных проектах ТАСС и специфике создания экономических материалов. Цикл лекций по инфографике и визуализации прочтет руководитель Студии инфографики Алексей Новичков; со спецификой подбора фотоматериалов для публикаций, фото-и видеосъемкой познакомит руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор, а с работой в соцсетях — SMM-менеджер отдела продвижения в социальных сетях Виктория Политова.

Курс по цифровой журналистике будет проходить в формате вебинаров с 22 сентября по 17 декабря по вторникам и четвергам с 18:00 до 20:30. Слушатели, желающие получить удостоверение о повышении квалификации по программе «Цифровая журналистика», должны будут выполнить аттестационное задание.

Стоимость курса составляет 36 тыс. рублей. Для записи необходимо заполнить заявку на сайте Академии новостей ТАСС https://academy.tass.ru.

В числе других программ Академии новостей ТАСС — тренинги «Отражение информационных атак в работе современной пресс-службы» и «Продвижение региональных новостей на федеральный уровень», а также учебные курсы «Московская школа GR: представление и защита интересов бизнеса в органах государственной власти» и «Визуализация данных и инфографика».

Информация о деятельности Академии и текущем наборе на обучение представлена на сайте academy.tass.ru

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