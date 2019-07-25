ТАСС установит видеоэкраны в метрополитенах семи городов

ТАСС получило одобрение президента России Владимира Путина на создание сети информационных цифровых экранов в метрополитенах, аэропортах и на вокзалах крупных городов. Сеть экранов на единой технологической платформе поможет агентству эффективнее информировать население о национальных проектах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо гендиректора СМИ Сергея Михайлова.

На первом этапе информационные экраны должны появиться в метрополитенах в семи городах России. Экраны будут устанавливаться не в вагонах, а только на станциях. Потенциальная аудитория такого нового медиа, как сеть цифровых экранов на транспорте, сопоставима с федеральными телеканалами, пишет Михайлов. И у такой сети есть особое преимущество: в отличие от ТВ или интернет-сайтов пользователи не могут заблокировать или отключить такие экраны.

ТАСС обеспечит 50% контента для этой сети, остальное можно будет отдать под рекламу. Продажей и размещением рекламы займется частный партнер, которому агентство по фиксированной цене будет поставлять контент — сообщения о национальных проектах и местные новости. Таким образом ТАСС получит около 100 млн руб. в год дополнительно. Михайлов добавил, что договоренностей с инвесторами у ТАСС пока нет, идут предварительные обсуждения.

В департаменте транспорта Москвы отметили, что ТАСС с таким предложением пока не обращался.

Освещение поручений президента России и нацпроектов для нас безусловный приоритет, мы готовы оперативно размещать такую информацию ТАСС, никаких дополнительных инвестиций для этого не потребуется, вся необходимая инфраструктура уже создана за счет средств правительства Москвы, — заявил представитель департамента Москвы.

Представители мэрии Новосибирска и правительства этого региона, мэрии Казани и правительства Татарстана пока не знают о такой инициативе.

Региональные власти и сами заинтересованы в информированности граждан — это один из показателей эффективности чиновников. За информированием граждан внимательно следят полпредства и Федеральная служба охраны. Чтобы выполнить целевые показатели, региональные чиновники придумывают новые форматы: используют, например, мобильные группы агитаторов, рассказал собеседник издания.