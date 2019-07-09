ТАСС выписывают из книжной палаты

Минкомсвязь предлагает вывести РКП из-под управления информационного агентства ТАСС и вернуть в ведение Роспечати, следует из проекта приказа президента РФ, опубликованного на regulation.gov.ru в конце июня. Документ предлагает выделить палату в новое юридическое лицо в форме государственного бюджетного учреждения с передачей ему имущественного комплекса для хранения и учета экземпляров изданий, возложив полномочия собственника этой структуры на Роспечать.

До 2014 года РКП уже управлялась Роспечатью, но с 2014 года функционирует как филиал ТАСС. Палата создана в 1917 году для регистрации книг, сейчас она также регистрирует периодические издания, выдает номера ISBN и готовит библиографические описания.

В пояснительной записке к проекту указа говорится, что РКП остается в отраслевой принадлежности Минкомсвязи и работает «в тесном взаимодействии» с Роспечатью.

Последняя, опираясь на базы РКП, сможет «разрабатывать стратегические, а также принимать оперативные решения в области управления отраслью издательского дела».

По мнению гендиректора издательской группы «Альпина» Алексея Ильина, реформа РКП в итоге «не окажет существенного влияния на книжный рынок». Это мнение разделяет представитель другого издательства, отмечая, что у компании «есть только обязательство отправлять экземпляры новых книг в РКП, которое не изменится».

В большей степени издателей волнует статистика, сбором которой занимается РКП. Сейчас книжная палата «довольно закрытая организация», методика сбора данных для анализа не до конца ясна, поясняет президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков: