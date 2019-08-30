ТАСС закрыл свое научно-популярное издание «Чердак»

Команда научно-популярного издания «Чердак» объявила о закрытии проекта с 29 августа. Заявление редакции было опубликовано во вторник на страницах издания в социальных сетях.

«Чердак», согласно информации на его сайте, — это совместный проект ТАСС и Министерства образования и науки. Как отмечалось в сообщении редакции, решение о закрытии было принято издателем — ТАСС:

С точки зрения издателя, «Чердак» был коммерческим проектом (и крайне успешным), и потому пришел момент, как говорят предприниматели, «зафиксировать прибыль», чтобы она в какой-то момент не превратилась вдруг в убыток.

Спустя примерно час после публикации эта запись была удалена из соцсетей «Чердака», цитату приводит TJournal.

В редакции работали 12 человек — часть из них перейдет в научное издание »N+1», часть — будет писать новости науки в ТАСС, еще несколько сотрудников не определились с планами.

ТАСС в свою очередь сообщает, что по случаю своего 115-летия решил ввести на сайте новый раздел «Наука». «Наш портал «Чердак» туда вольется. Будет хороший информационный продукт, посвященный научным прорывам, вектору развития науки в России», – сказал генеральный директор агентства Сергей Михайлов.

Проект «Чердак» был запущен в 2015 году. Его позиционировали как сайт, который может понятным языком рассказать о научных разработках.

Фотоо: ТАСС