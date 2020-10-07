ТАСС запустил международный фотоконкурс, посвященный борьбе с коронавирусом

Информационное агентство ТАСС запустило международный конкурс для профессиональных фотожурналистов News Photo Awards. Overcoming COVID. Конкурс посвящен преодолению пандемии коронавируса и призван отметить важность работы фотожурналистов, проявивших профессиональный героизм во время эпидемии COVID-19. Его победители будут названы 11 марта 2021 года — в годовщину объявления пандемии коронавируса Всемирной организацией здравоохранения.

Идея провести такой фотоконкурс принадлежит министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Он озвучил ее в апреле во время эксклюзивного интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Участие в конкурсе бесплатное, в нем может принять участие любой фотограф, работающий или сотрудничающий со СМИ.

В конкурсе предусмотрены две номинации — «Одиночная фотография» и «Серия фотографий». Их победители получат по $3000. Отдельно жюри выберет лучший снимок из всех присланных, ему будет присуждено «Гран-при». Автор этого фото получит $10 000.

«Коронавирус стал вызовом для миллионов людей по всему миру. А для фотографов он стал профессиональным вызовом. Работая в «красных зонах» больниц и на улицах опустевших городов, фотокорреспонденты помогли сохранить самые яркие моменты борьбы людей из разных стран с пандемией. Убежден, что их труд по значимости не уступает работе профессионалов из других сфер, впервые столкнувшихся с эпидемией такого масштаба, и очень надеюсь, что наш конкурс позволит еще раз подчеркнуть важность работы фотокорреспондентов. Поэтому призываю наших коллег из СМИ по всему миру присоединяться к конкурсу и присылать на него лучшие работы своих сотрудников. Мир должен знать своих героев», – сказал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Сбор заявок участников будет проходить до 1 декабря 2020 года. После этого экспертный совет и члены жюри конкурса отберут лучшие снимки и определят победителей. Они будут объявлены 11 марта 2021 года.

Подробнее об условиях участия и правилах конкурса News Photo Awards. Overcoming COVID можно прочитать на его сайте – https://npacontest.com.

Соцсети конкурса:

https://www.instagram.com/newsphotoawards/

https://www.facebook.com/newsphotoawards

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