Как в Татарстане спасают региональное ТВ

Мы и сегодня продолжаем искать более эффективное взаимодействие со всеми кабельными операторами на территории республики. Не везде нас устраивает качество сигнала. Мы видим острую необходимость в техническом апгрейде наших телеканалов. Оборудование в районах не обновлялось с 2003-2010 гг. К единому HD-формату надо приводить все сетевое вещание.

УМНОЕ СЛОВО — КОНВЕРГЕНТНОСТЬ

— В одном из интервью вы говорили, что главная «фишка» канала — уход от «официальщины» и преобладание сюжетов из всех районов республики. Как удалось синхронизировать усилия коллег из столицы региона и из районов? Ведь наверняка и уровень материально-технической оснащенности, и творческий уровень везде разный…

— Как я уже сказал, технически мы все далеко не самодостаточны. И творческий уровень, вы правы, разный. Как и везде, много проблем с кадрами, особенно в небольших городах. Не могу не сказать о том, что АО «Татмедиа» в последние годы, принимая во внимание нехватку денег, объединило отдельно взятые редакции газет, журналов, радиостанций и телеканалов в единые мультимедийные редакции, решив тем самым, помимо оптимизации, задачи конвергентности журналистов и оперативности доставки информации населению через информационные порталы и социальные сети.

Каждый месяц мы проводим семинары, круглые столы, конференции для наших регионов. В Казань с мастер-классами приезжали известные в России журналисты, телеоператоры, маркетологи, рекламисты, SMMщики. За два с небольшим года уровень подготовки наших региональных коллег заметно повысился.

Есть победы в профессиональных конкурсах республиканского и общероссийского масштаба. А три региональных телеканала в Челнах, Нурлате, Зеленодольске, работающих в сети «Татарстан-24», как и сам сетевой телеканал, за эти годы получили федеральные гранты на создание цикла телепрограмм.

Программа-локомотив «Новости республики» ТК «Татарстан-24» на 80 % состоит из видеоматериалов, подготовленных региональными телеканалами и корпунктами. От «официальщины» вряд ли можно совсем уйти. Телевизионщики между собой называют протокольные мероприятия «паркетными». Однако как раз подать такую информацию так, чтобы она принесла пользу, людям, — в этом особая миссия наших журналистов.