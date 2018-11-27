Как в Татарстане спасают региональное ТВ

Интервью с генеральным директором АО «Татмедиа» Андреем Кузьминым
30 августа 2016 года, в День Республики Татарстан, начал свою творческую жизнь телеканал «Татарстан‑24». Полгода ушло на то, чтобы совместно с кабельными операторами расширить зону охвата в республике, отстроить программную политику с акцентом на новости, провести кадровую адаптацию сотрудников. В феврале 2017 года начался поэтапный перевод телеканалов, сайтов АО «Татмедиа» на платформу «Татарстан‑24». Как удалось пройти сложный начальный этап, мы спросили у генерального директора АО «Татмедиа» Андрея Кузьмина.
«В НУЖНОСТИ ПРОЕКТА НЕ СОМНЕВАЮСЬ»
— Оправдала ли себя идея государственно-частного парт нерства с группой компаний «Эфир»? Какие проблемы оно помогло решить?
— Соединение государственных компаний с частным бизнесом на условиях партнерства не ново. Особенностью нашей ситуации стало партнерство творческих компаний. Причем каждая была по-своему брендовой, состоявшейся, имеющей своих телезрителей. Стоит заметить, что телеканал «Казань», принадлежавший АО «Татмедиа», и новостной телеканал группы компаний «Эфир», вещающий в кабеле, были конкурентами, работали в одном и том же информационном пространстве Казани и республики. Настоящей подмогой на этапе создания стал опытный и успешный менеджмент коммерческой компании. Ведь не секрет, их степень мотивации зарабатывать, привлекать рекламодателей, спонсоров телепроектов на уровень выше, чем в госкомпаниях со стабильным субсидированием и наличием государственного контракта. Кроме того, рейтинги «эфировцев» и доля аудитории были намного выше. Мы видели воочию, что рекламный рынок падает, шансов найти свое место под солнцем в огромной конкурентной среде становилось все меньше.
Поэтому данный проект, в нужности которого не сомневаюсь, спас нашу компанию от неизбежных убытков, тем самым усилил наших партнеров в общем деле по увеличению охвата телезрителей и оперативной доставке качественной информации до каждого татарстанца. К тому же «эфировцы» приобрели замечательный опыт работы по информационному сопровождению социально значимых государственных программ, ввели «свежую кровь» творческих и технических сотрудников со своим видением.
— Говорят, создание «Татарстана-24» стало спасением для региональных эфирных телеканалов? Так ли это, на ваш взгляд?
— В декабре 2014 г. телеканал «Звезда» не пролонгировал лицензионный договор с нашей телекомпанией. Они первыми в России отказались от стратегии сетевого партнерства с регионами при переходе на мультиплекс в преддверии цифровизации телевещания России. Это был первый звоночек, обозначивший желание федеральных каналов осуществлять вещание в городах и районах России в чистом виде. В то время наши региональные телеканалы вещали в сетевых окнах СТС, ТНТ, «РЕН ТВ», «Пятницы», «ТВ Центра». В любом случае для сохранения регионального телевидения мы ставили себе цель заблаговременного перевода наших телестанций на единую платформу сетевого канала. Совету директоров АО «Татмедиа» был предложен проект «Татарстан-24», вскоре проект был одобрен президентом РТ Рустамом Миннихановым. В 2017-2018 гг. мы перевели на платформу ТК «Татарстан-24» наши телеканалы в городах Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Лениногорск, Зеленодольск, Заинск, Нурлат, Буинск, Бавлы, Мамадыш, Пестрецы, Высокая Гора. Безболезненным этот процесс назвать сложно. Привычку зрителей находить свои любимые местные программы в праймтайм на известных общефедеральных каналах менять было нелегко. Опасение потерять зрителей, рейтинги, а значит, и рекламные доходы испытывало большинство коллективов наших филиалов.
Мы и сегодня продолжаем искать более эффективное взаимодействие со всеми кабельными операторами на территории республики. Не везде нас устраивает качество сигнала. Мы видим острую необходимость в техническом апгрейде наших телеканалов. Оборудование в районах не обновлялось с 2003-2010 гг. К единому HD-формату надо приводить все сетевое вещание.
УМНОЕ СЛОВО — КОНВЕРГЕНТНОСТЬ
— В одном из интервью вы говорили, что главная «фишка» канала — уход от «официальщины» и преобладание сюжетов из всех районов республики. Как удалось синхронизировать усилия коллег из столицы региона и из районов? Ведь наверняка и уровень материально-технической оснащенности, и творческий уровень везде разный…
— Как я уже сказал, технически мы все далеко не самодостаточны. И творческий уровень, вы правы, разный. Как и везде, много проблем с кадрами, особенно в небольших городах. Не могу не сказать о том, что АО «Татмедиа» в последние годы, принимая во внимание нехватку денег, объединило отдельно взятые редакции газет, журналов, радиостанций и телеканалов в единые мультимедийные редакции, решив тем самым, помимо оптимизации, задачи конвергентности журналистов и оперативности доставки информации населению через информационные порталы и социальные сети.
Каждый месяц мы проводим семинары, круглые столы, конференции для наших регионов. В Казань с мастер-классами приезжали известные в России журналисты, телеоператоры, маркетологи, рекламисты, SMMщики. За два с небольшим года уровень подготовки наших региональных коллег заметно повысился.
Есть победы в профессиональных конкурсах республиканского и общероссийского масштаба. А три региональных телеканала в Челнах, Нурлате, Зеленодольске, работающих в сети «Татарстан-24», как и сам сетевой телеканал, за эти годы получили федеральные гранты на создание цикла телепрограмм.
Программа-локомотив «Новости республики» ТК «Татарстан-24» на 80 % состоит из видеоматериалов, подготовленных региональными телеканалами и корпунктами. От «официальщины» вряд ли можно совсем уйти. Телевизионщики между собой называют протокольные мероприятия «паркетными». Однако как раз подать такую информацию так, чтобы она принесла пользу, людям, — в этом особая миссия наших журналистов.
— Телеканал «Татарстан-24» уже по итогам 2017 года вышел на прибыль. В чем секрет успеха? И какова ситуация в 2018 году?
— Среди причин могу назвать эффективный менеджмент, зрительский интерес к самому каналу, к новостям, тематическим программам (сейчас их более 40), телеведущим. В 2018 ждем положительной динамики по отношению к 2017 году.
— Какие ноу-хау в деятельности канала могут быть полезны, на ваш взгляд, коллегам из других регионов?
— В первую очередь объединение под конкретную задачу лучших профессионалов региона. Как на уровне принятия решений, так и на уровне их исполнения.
— Какую стратегию используете для решения проблемы конкуренции между телевидением и интернетом?
— Все материалы наших мультимедийных редакций должны выходить под грифом «Сегодня. Здесь и сейчас», независимо от объема недельного вещания по лицензии или от того, на каком «движке» сидит сайт. Сотрудники региональных СМИ должны сами использовать все современные и доступные возможности, продвигая свои программы и проекты в социальных медиа — на своих аккаунтах, на YouTube. Давать перекрестные ссылки, максимально интегрировать видеоконтент и контекстные материалы.
— Как собираетесь продвигать бренд «Татарстан-24»?
— Открыли новый телесезон — как на сетевом канале, так и в эфире наших телестанций. Главная цель — создать активный спрос жителей республики на канал «Татарстан-24» в сетях кабельного вещания.
— Какими достижениями реально гордитесь? Какие перспективы развития видите?
— Главное достижение в том, что нам — учредителям, организаторам и руководителям проекта — удалось сохранить региональное телевидение в республике, муниципалитетах. Не только сохранить, но и увеличить свою аудиторию на территории всего Татарстана. А лучшей перспективой для развития телеканала «Татарстан-24», как и регионального телевещания, несомненно, является модернизация оборудования по производству программ (это выездные съемки и съемки в студии), выпуску программ и каналам доставки. Не буду забегать вперед. Нас услышало руководство республики. Мы сейчас готовим проектную документацию и детальное обоснование проекта.
АНДРЕЙ КУЗЬМИН. Родился в 1969 году в Казани. В про‑ фессии с 1995 года. Начинал как корреспондент, редак‑ тор, заместитель директора службы новостей теле‑ компании «Эфир». С декабря 2015 года — генеральный директор АО «Татмедиа», автор и ведущий телепроекта «Интервью без галстука».