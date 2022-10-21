Татарстан намерен реформировать государственные СМИ

Татарстан планирует реформировать государственные СМИ и усовершенствовать государственно-информационную политику. Об этом в ходе ежегодного послания Госсовету региона заявил глава республики Рустам Минниханов.

«Поручаю правительству республики подготовить предложения по совершенствованию государственной информационной политики, разработать меры реформирования государственных СМИ в соответствии с современными задачами и требованиями», — отметил господин Минниханов.

Глава Татарстана добавил, что в настоящее время задачи в информационном поле усложняются и расширяются по сравнению с предыдущими годами. По словам господина Минниханова, первостепенной задачей информационного блока и СМИ должны стать «осмысление современных реалий и событий недопущения распространения недостоверной и ложной информации, производство и тиражирование правильных смыслов и достоверных фактов».