Читая, ты растешь

В чем сила журналов Татарстана на национальном языке
Подавляющее большинство журналов в Татарстане выходит на татарском языке. И, несмотря на грозовые тучи, продолжающие сгущаться над прессой, им сухо и даже иногда комфортно. В чем сила местных журнальных изданий и где редакции берут «зонтики» и «дождевики», объясняет заместитель генерального директора АО «Татмедиа» по корпоративному развитию Сюмбель Таишева.
ОТ «ТАТМЕДИА» ДО «ТАТМЕДИА»
Очень часто приходится сталкиваться с тем, что многие специалисты министерств и ведомств нашей республики, не говоря об обычных людях и представителях других регионов, до сих пор не понимают разницу между двумя «Татмедиа» — агентством «Татмедиа» и акционерным обществом «Татмедиа». Я вспоминаю 2003 год, когда вместо министерства печати, а затем министерства печати и связи Республики Татарстан был заложен фундамент под новую структуру — агентство Республики Татарстан по массовой коммуникации «Татмедиа». Как раз в то время появился 131-й закон, запретивший органам власти, в том числе и муниципальным, издавать и содержать любые СМИ. Помню, как разразились острые дебаты среди интеллигенции и депутатов и как были обеспокоены журналисты национальных изданий. Как быть с районными СМИ, в которые входили и телевидение, и радио, и газеты? Долгие годы в составе учредителей татароязычных изданий значились различные министерства: образования, культуры, здравоохранения, которые были «спонсорами» изданий. И вот возник запрет.
Следствием этого новшества на фоне экономического кризиса во многих регионах России печатные издания остались на грани выживания, а некоторые и вовсе закрылись. Только государственное финансирование могло спасти печатное слово со столетней историей — газеты и журналы, как русскоязычные, так и национальные. Агентство спустя четыре года стало инициатором создания открытого акционерного общества «Тат медиа» (впоследствии АО) со стопроцентной долей государства в лице республиканского минземимущества ввиду его стратегического значения. С самого начала перед акционерным обществом руководством Татарстана была поставлена задача стать, наряду с частными изданиями, конкурентоспособными и выступить в качестве основного игрока на медиарынке.
После работы заместителем руководителя агентства в период его становления я стала заместителем генерального директора по корпоративной политике в АО «Татмедиа». Последние два года параллельно возглавляю филиал, который объединяет образовательные журналы на русском, татарском и английском языках — «Мәгариф» («Просвещение»), на татарском — «Гаилә hәм мәктәп» («Семья и школа») и электронные журналы «Мәгариф. Татар теле», сайт уроков магариф. рф, просветительский интернет-портал gabdullatukay.ru.
Как специалисту, пятнадцать лет проработавшему в системе «Татмедиа» и знающему всю деятельность наших двух структур изнутри, мне частенько приходится разъяснять, что одна из них по статусу является министерством, а другая — хозяйствующим субъектом. Оба они несут ответственность за судьбы наших СМИ, поскольку на совете директоров его членами (к слову, куда не попал ни один редактор) солидарно рассматриваются вопросы финансирования, в частности субсидирования, о закрытии или объединении редакций, стратегии развития. Со стороны частных изданий и оппозиционных политических сил время от времени приходится слышать или читать о том, что так называемые государственные издания шикуют за счет налогоплательщиков. Немногие из них знают, что с момента создания акционерного общества в 2007 году, несмотря на постоянный рост цен, начиная от стоимости бумаги и заканчивая повышением услуг Почты России по распространению изданий, бюджет всех филиалов до сегодняшнего дня остается неизменным. Только в некоторых редакциях доля финансирования государства составляет от 50 % и выше. В остальном редакции должны заработать на хлеб себе сами. Среди них есть и такие, которые способны содержать себя своими силами. Но их, к сожалению, мало.
ЖУРНАЛЫ ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО
Сегодня в составе АО «Татмедиа» 70 филиалов, в которых работают 1870 человек. Согласно последним данным, медиаресурс акционерного общества составляют 98 районных, городских и республиканских газет, 14 журналов, 17 телеканалов, 10 радиоканалов, 72 сайта в сети Интернет, информационное агентство «Татар-Информ».
За последние десять лет, в течение которых сменилось пять руководителей акционерного общества, количество филиалов, как и активов, сократилось из-за ликвидации или реорганизации в виде слияния. Наш небольшой отдел подготовил анализ состояния медиаактивов и для улучшения финансового состояния редакций — план объединения изданий
по кластерному типу (образовательный, детско-юношеский и т. д.). А спустя недолгое время совместно с редакторами и экономистами разработали стратегию развития медиахолдинга до 2020 года, в которой также предусматривалась концепция ребрендинга журналов.
Среди перспективных планов развития были поставлены такие задачи, как усовершенствование организационной структуры редакций; обновление редакционного состава, привлечение молодых кадров; дальнейшая работа над контентом журнала, смена формата и запуск новых медийных продуктов (при наличии финансирования); запуск электронных версий журналов; активная работа с розницей и по электронной подписке; освоение нового рынка за счет интернет-версии журналов. Головное предприятие в свою очередь сделало упор на проведение взвешенной кадровой политики, совершенствование технической и компьютерной базы филиалов, улучшение качества бумаги и печати в собственной типографии.
Поскольку я отвечаю за журнальную группу АО, полагаясь на свой опыт, могу с уверенностью сказать: наши региональные «толстые» издания являются серьезными конкурентами телевидению и радио и занимают достойную нишу среди СМИ, обладая главным преимуществом — умением мобильно приспосаб ливаться к потребностям читателей, рекламодателей и в целом рынка печатной продукции. Журналы имеют более долгую жизнь по сравнению с газетами, что делает их привлекательными для рекламодателей. Характерным для журналов «Татмедиа» является то, что большинство из них — специализированные. Можно выделить детско-юношеские, молодежные, образовательные, общественно-политические, литературные издания, так что читатели могут получить информацию исходя из личных предпочтений. Каждый журнал имеет свою аудиторию, и это является козырем во время подписной кампании.
В журнальную группу изданий медиакомпании входят следующие журналы: «Татарстан», «Сөембикә», «Салават күпере», «Сабантуй», «Ялкын», «Идель», «Майдан», «Казан утлары», «Безнең мирас», «Сәхнә», «Казань», «Мәгариф», «Гаилә hәм мәктәп», «Чаян». Из них журнал «Казань» издается только на русском языке. «Чаян», «Идель», «Татарстан» выходят в свет на двух государственных языках под отдельными индексами. Среди всех выделяется ежемесячный общественно-педагогический и научно-методический журнал «Мәгариф», в котором в силу специфики печатаются материалы на русском, татарском и английском языках. Остальные издания направлены на удовлетворение литературных, художественных, эстетических, иных творческих потребностей титульной нации и издаются на татарском языке.
Если проанализировать географию распространения национальной прессы в стране, мы увидим, что большая часть журналов распространяется на территории Татарстана. Традиционно основные подписчики татароязычных изданий проживают в районах и сельской местности. Однако некоторые журналы распространяются за пределами республики. К примеру, журнал «Мәгариф» выписывают в 22 регионах России, в том числе в Республике Башкортостан, Чувашии, Оренбургской, Нижегородской и Тюменской областях, в Пермском крае и, что особенно радует, в Москве. Женский журнал «Сөембикә» распространяется по регионам России через «Роспечать» (к примеру, в Оренбургской области), а также за пределами страны — в Казахстане и Узбекистане. Журнал «Чаян» получают читатели Дальнего Востока, Башкортостана, Средней Азии, Киргизии. Это говорит о том, что татарский народ остается читающей нацией.
Совокупный печатный тираж журналов АО «Татмедиа» на июль 2018 года составил 50 468 экземпляров. Еще несколько лет назад (январь 2015 года) эта цифра была более внушительной — почти 65 тысяч копий. Потеря тиража за три года составляет более 14 тысяч. Но падение могло быть значительнее, если бы мы вовремя не успели осуществить ребрендинг изданий.
|Издание / год
|2000
|2005
|2008
|2010
|2012
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018*
|«Сөембикә»
|19848
|13510
|11270
|8682
|8839
|7571
|7630
|6262
|5720
|5297
|«Мәгариф»
|20225
|16090
|13671
|11111
|8501
|7170
|8290
|7800
|7345
|5300
|Газета «Мәгърифәт» — журнал «Гаилә һәм мәктәп»
|8000
|10005
|9600
|6700
|6600
|7004
|5600
|5405
|4240
|3600
|«Казань»
|3100
|2900
|3541
|3087
|3000
|3168
|3150
|3091
|2814
|2900
|«Казан утлары»
|7542
|7011
|4788
|4050
|4006
|3300
|4004
|4005
|5250
|4100
|«Чын мирас» — «Безнең мирас»
|-
|-
|-
|-
|2000
|1558
|1563
|1500
|1700
|2150
|«Мәйдан»
|1500 (2001 год)
|3000
|2800
|2900
|2750
|2500
|2300
|2300
|2300
|1450
|«Сабантуй»
|9000
|6055
|7356
|5976
|5832
|4003
|4773
|3144
|3386
|2860
|«Ялкын»
|11380
|6644
|6630
|3369
|2669
|2670
|2819
|2739
|2313
|2460
|«Идел»
|5124
|3921
|6000
|3107
|2809
|2412
|2194
|2192
|2251
|1955
|«Сәхнә»
|2000 (2002 год)
|2300
|5000
|1972
|1942
|1706
|1805
|1638
|1819
|2700
|«Салават күпере»
|16468
|11734
|8528
|8474
|9900
|9550
|11000
|9950
|9800
|9015
|«Чаян»
|7845
|8000
|6531
|4784
|4557
|4000
|4067
|3159
|3210
|3240
|«Татарстан»
|10000
|7500
|10000
|4732
|5200
|6000
|4110
|3500
|2970
|2700
ТОТАЛЬНЫЙ РЕБРЕНДИНГ
Скажу честно, процесс этот шел тяжело. Многие обвиняли нашу команду в намерениях уничтожения национальной прессы. Баталии, не ограничившись только печатными изданиями, вышли в электронное поле. Но мы выстояли. На сегодняшний день большинство журналов, входящих в структуру АО «Татмедиа», претерпели значительные изменения по контенту, дизайну и верстке. Как следствие, многие из них не раз были отмечены призами и наградами не только на республиканских, но и на российских конкурсах и медиафорумах.
Причины сопротивления старой гвардии журналистов и читателей новшеству понятны. Наиболее болезненным было обновление кадрового состава коллективов, редколлегий и авторов. Вместо засидевшихся редакторов (15–20 лет и более) пришли креативные руководители, не всегда очень молодые, но готовые к изменениям. Ради сохранения читательской аудитории и тиражей нам пришлось пойти на объединение редакций некоторых однопрофильных изданий, что опять-таки было встречено в штыки некоторой частью творческой общественности. Так, детская газета «Сабантуй» перешла под крыло детско-юношеского журнала «Ялкын». Благодаря этому изменению оптимизировалось штатное расписание, что привело к повышению заработной платы сотрудников.
Был у нас опыт преобразования и газет в журналы. Правда, не всегда удачный. Если газета для студентов педагогических вузов и учителей «Мәгърифәт», превратившись в цветной журнал «Гаилә hәм мәктәп» («Семья и школа»), нашла признание в новом статусе и имеет стабильный тираж, аналогичная попытка с газетой «Молодежь Татарстана» потерпела крах.
Ясно, что большая часть современной молодежи ориентирована на электронные средства массовой информации, прежде всего на телевидение и интернет. Даже очень красочным и легким по содержанию «Карлом Фуксом» в печатные издания читателей привлечь не удалось.
Пока не потерян костяк аудитории, задачей номер один в деятельности журналов является повышение конкурентоспособности, улучшение контента, внедрение инновационных продуктов. Все это должно привести к повышению прибыли в редакциях и увеличению читательской аудитории, привлечению рекламодателей. Однако достичь этой цели крайне сложно.
ПОЧЕМУ УПАЛ ТИРАЖ
В последние годы на журнальном рынке появились конкуренты, которые ведут активную борьбу за читателей и рекламодателей. Позиции журналов со столетней историей ухудшаются. С появлением федеральных глянцевых журналов и республиканских частных журналов их тиражи существенно снизились. И сегодня некоторые национальные издания выживают благодаря дополнительной поддержке в виде оформления подписки в библиотеках как социально значимые издания.
Тому, что тиражи падают из года в год, есть много объективных и субъективных причин. Традиционно 90 % подписки обеспечивали районы Республики Татарстан с татароязычным населением, в первую очередь — учителя и воспитатели. В последние годы в сельской местности из-за прихода крупных агроинвесторов с современной техникой количество рабочих мест сократилось, что вызвало отток молодежи в крупные города. В результате уменьшилось количество школьников, что привело к оптимизации и закрытию сельских школ. Ввиду этого сократилась читательская аудитория национальной прессы.
В период роста цен и ухудшения благосостояния население страны свои расходы уменьшило в первую очередь за счет товаров «не первой необходимости». Многие жалуются, что выросла цена на подписку. На наш журнал «Мәгариф» на 96 страницах, к примеру, она составляет 485 рублей за полугодие. Сегодня один комплект печатного издания стоит столько, сколько стоил бы целый набор газет и журналов для разновозрастной семьи в девяностые годы прошедшего столетия. Однако за последние годы стоимость журнальной продукции увеличилась в основном не в части редакционной цены, а из-за увеличения стоимости услуг по транспортировке, сортировке и доставке, предоставляемых филиалом ФГУП «Почта России» — «Татарстан почтасы».
Политические события тоже внесли свои коррективы. Если развитие журналов шло в соответствии со стратегией развития, то «языковой кризис», который начался в конце 2017 года и до сих является неразрешенным, непосредственным образом оказал влияние на подписку на образовательные и воспитательные журналы «Мәгариф» и «Гаилә hәм мәктәп». До сих пор нет официальной информации о том, сколько учителей татарского языка было отправлено на пенсию или на перепрофилирование. Однако можно предполагать, что эта цифра варьируется от 1,5 до 2 тысяч — примерно на это количество экземпляров в одночасье произошло сокращение тиража журнала «Мәгариф».
Для татар, проживающих за пределами республики, подписные цены еще выше из-за дальнего расстояния доставки. Таким образом, они потихоньку выпадают из списка подписчиков. Нельзя сбросить со счетов и то, что падению тиражей официальных изданий способствовало появление новых частных СМИ, которые полностью свободны от так называемой официальщины, государственного информационного заказа.
СЛИШКОМ МЯГКАЯ РЕКЛАМА
Несмотря на все трудности, любой главный редактор, исходя из своей целевой аудитории, хорошо знает, каким путем можно увеличить продажу изданий, в том числе в розницу. В нашем филиале успешно продвигается альтернативная подписка по более низкой цене. Чтобы вовремя довезти готовую продукцию в дальние районы, журналистам приходится сочетать доставку с творческими командировками. А со стороны «Татмедиа» было предпринято несколько попыток развить собственную сеть киосков. Однако, к великому разочарованию главредов, идея, несмотря на ее рассмотрение в самых высоких кабинетах и подготовленный бизнес-план, поддержана не была. После этого пару лет назад было принято решение повысить узнаваемость и рекламную привлекательность журналов за счет продвижения имиджевого бренда «Тат медиа» и расширения дистрибуции: открылись точки продаж в больницах и на базе некоторых санаториев. Пока спросом там пользуются детские и женские журналы.
Большинство наших журналов не являются прибыльными, заработанных средств едва хватает на зарплату и премии творческому коллективу. Рекламодатели преимущественно отдают предпочтение русскоязычным журналам. Из татароязычных изданий в журнале «Сөембикә» в основном размещается так называемая мягкая реклама. Больше всего коммерческую нагрузку несут журналы «Гаилә hәм мәктәп», «Мәгариф». Тут можно увидеть и мягкую, и жесткую рекламу. Многое зависит от возможностей редактора или директора найти подход к потенциальному рекламодателю. А его можно заинтересовать только качественной продукцией.
Между прочим, несмотря на то что в целях привлечения рекламодателей были разработаны льготные рекламные пакеты, исходя из интересов и возможностей редакций, а также внесены предложения сделать рекламные вкладки для детско-юношеских журналов, востребованы они были не у малого и среднего бизнеса, предоставляющего услуги для детей, а у крупных социально-ориентированных нефтяных и газовых компаний.
Помимо рекламы в печатной и электронных версиях, перед изданиями была поставлена задача по зарабатыванию денег на сайтах. В 2014 году началась активная работа по обновлению и запуску сайтов всех журналов. К примеру, наряду с ребрендингом журнала «Мәгариф» и запуском «Гаилә hәм мәктәп» были открыты новые сайты этих журналов, которые впоследствии объединили в один портал magarif-uku.ru. Наша цель — увеличение индекса цитируемости. Поскольку социальные сети рассматриваются как важный инструмент поставки трафика и способствуют распространению новостного контента, все издания ведут активную работу на своих страницах в соцсетях.
Также в нынешнем году начинается совместная работа редакций и IT-департамента головного офиса по созданию новых сайтов журналов.
ЖУРФАК ЕСТЬ, А КАДРОВ НЕТ
Наши коллеги-журналисты, некоторые писатели и политики не всегда положительно относятся к статусу нынешнего АО «Татмедиа». Однако субсидирование СМИ со стороны государства позволило сохранить тысячи рабочих мест, удержать ценовую политику и выпускать издания по более-менее доступной цене. На протяжении всех последних пяти лет постепенно проводится ротация кадров. Однако кадровый вопрос остается до сих пор острым. Особенно у национальных изданий.
Без укрепления финансовой базы переломить ситуацию будет крайне сложно. Печатная журналистика становится все более «женской» — при зарплате в 25-30 тысяч рублей в нынешних экономических реалиях мужчине содержать семью крайне трудно. Да и девушки не особо стремятся заниматься «писаниной». Более шести лет я вела курсы на профильном факультете КФУ. Когда своим студентам задавала вопрос относительно их будущего, в лучшем случае из двадцати студентов один-два планировали идти на телевидение, а все остальные собирались работать офис-менеджерами. Вот и получается: журфак есть, а кадров нет.
Последнее время все обсуждают, сколько осталось жить национальной прессе. Несмотря на негативные прогнозы, наш редакторский корпус не отчаивается, хотя прекрасно осознает все сложности, которые еще ждут впереди. Мы понимаем одно: без национальных журналов и газет нет места театру, литературе и искусству. Без них нет глубинного воспитания и просвещения молодого поколения. Возможно, произойдет переворот в национальном сознании и количество желающих совершенствовать себя, читая, возрастет.