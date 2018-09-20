Читая, ты растешь

Ясно, что большая часть современной молодежи ориентирована на электронные средства массовой информации, прежде всего на телевидение и интернет. Даже очень красочным и легким по содержанию «Карлом Фуксом» в печатные издания читателей привлечь не удалось.

Пока не потерян костяк аудитории, задачей номер один в деятельности журналов является повышение конкурентоспособности, улучшение контента, внедрение инновационных продуктов. Все это должно привести к повышению прибыли в редакциях и увеличению читательской аудитории, привлечению рекламодателей. Однако достичь этой цели крайне сложно.

ПОЧЕМУ УПАЛ ТИРАЖ

В последние годы на журнальном рынке появились конкуренты, которые ведут активную борьбу за читателей и рекламодателей. Позиции журналов со столетней историей ухудшаются. С появлением федеральных глянцевых журналов и республиканских частных журналов их тиражи существенно снизились. И сегодня некоторые национальные издания выживают благодаря дополнительной поддержке в виде оформления подписки в библиотеках как социально значимые издания.

Тому, что тиражи падают из года в год, есть много объективных и субъективных причин. Традиционно 90 % подписки обеспечивали районы Республики Татарстан с татароязычным населением, в первую очередь — учителя и воспитатели. В последние годы в сельской местности из-за прихода крупных агроинвесторов с современной техникой количество рабочих мест сократилось, что вызвало отток молодежи в крупные города. В результате уменьшилось количество школьников, что привело к оптимизации и закрытию сельских школ. Ввиду этого сократилась читательская аудитория национальной прессы.

В период роста цен и ухудшения благосостояния население страны свои расходы уменьшило в первую очередь за счет товаров «не первой необходимости». Многие жалуются, что выросла цена на подписку. На наш журнал «Мәгариф» на 96 страницах, к примеру, она составляет 485 рублей за полугодие. Сегодня один комплект печатного издания стоит столько, сколько стоил бы целый набор газет и журналов для разновозрастной семьи в девяностые годы прошедшего столетия. Однако за последние годы стоимость журнальной продукции увеличилась в основном не в части редакционной цены, а из-за увеличения стоимости услуг по транспортировке, сортировке и доставке, предоставляемых филиалом ФГУП «Почта России» — «Татарстан почтасы».

Политические события тоже внесли свои коррективы. Если развитие журналов шло в соответствии со стратегией развития, то «языковой кризис», который начался в конце 2017 года и до сих является неразрешенным, непосредственным образом оказал влияние на подписку на образовательные и воспитательные журналы «Мәгариф» и «Гаилә hәм мәктәп». До сих пор нет официальной информации о том, сколько учителей татарского языка было отправлено на пенсию или на перепрофилирование. Однако можно предполагать, что эта цифра варьируется от 1,5 до 2 тысяч — примерно на это количество экземпляров в одночасье произошло сокращение тиража журнала «Мәгариф».

Для татар, проживающих за пределами республики, подписные цены еще выше из-за дальнего расстояния доставки. Таким образом, они потихоньку выпадают из списка подписчиков. Нельзя сбросить со счетов и то, что падению тиражей официальных изданий способствовало появление новых частных СМИ, которые полностью свободны от так называемой официальщины, государственного информационного заказа.

СЛИШКОМ МЯГКАЯ РЕКЛАМА

Несмотря на все трудности, любой главный редактор, исходя из своей целевой аудитории, хорошо знает, каким путем можно увеличить продажу изданий, в том числе в розницу. В нашем филиале успешно продвигается альтернативная подписка по более низкой цене. Чтобы вовремя довезти готовую продукцию в дальние районы, журналистам приходится сочетать доставку с творческими командировками. А со стороны «Татмедиа» было предпринято несколько попыток развить собственную сеть киосков. Однако, к великому разочарованию главредов, идея, несмотря на ее рассмотрение в самых высоких кабинетах и подготовленный бизнес-план, поддержана не была. После этого пару лет назад было принято решение повысить узнаваемость и рекламную привлекательность журналов за счет продвижения имиджевого бренда «Тат медиа» и расширения дистрибуции: открылись точки продаж в больницах и на базе некоторых санаториев. Пока спросом там пользуются детские и женские журналы.