Татьяна Арно будет курировать производство оригинального видеоконтента в Condé Nast Россия

Condé Nast Россия объявила о назначении Татьяны Арно креативным директором по производству оригинального контента в видеоподразделении компании. Арно займется вопросами разработки редакционной стратегии и поиска форматов и сценариев для видеопроектов полного метра.

Также Арно будет отвечать за развитие сотрудничества с онлайн-видеоплатформами. В этом качестве она будет работать под руководством Луизы Изнауровой, директора по развитию новых медиа Condé Nast Россия.

Татьяна Арно работала ведущей и корреспондентом телеверсии журнала «Афиша» на канале НТВ, затем перешла на «Первый канал» и работала в вечернем развлекательном прайм-тайме. В 2011 году ведущая присоединилась к команде телеканала «Дождь», участвовала в запуске вещания, разработке форматов, продюсировала новые проекты. С 2017 по 2020 год Арно была главным редактором Spletnik.ru.

Видеокоманды брендов Condé Nast Россия создают развлекательный контент короткого формата. В 2021 году команды делают упор на расширение дистрибуции на платформах, где уже сейчас 14 млн просмотров ежемесячно. Ролики публикуются на YouTube, VK, «Яндекс.Эфир», «Яндекс.Дзен», Instagram TV, Facebook, Tik-Tok, Viber.