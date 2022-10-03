Татьяна Денесюк стала главным редактором информационного портала Life

На должность главного редактора Life назначена Татьяна Денесюк, она занимала пост заместителя главного редактора с 2019 года.

Денесюк начала карьеру в News media в 2017 году на позиции шеф-продюсера федерального телеканала Life news. В 2019 году она перешла на должность заместителя главного редактора и основала Telegram-канал Shot. В 2020 году запустила авторскую программу на YouTube «Изнанка. Женщины». И в этом же году стала ведущей ток-шоу «Дайте сказать».

Пост главного редактора Life занимал Андрей Бурцев с февраля 2019 года. Сейчас он переходит на другую работу.