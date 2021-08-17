Татьяна Лысова покинула «Медузу»

Татьяна Лысова, первый заместитель главного редактора «Медузы» (признано иноагентом по решению Минюста), покинула издание. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Лысова пришла в «Медузу» в январе 2020 года. Также она возглавила московское бюро, в которое вошли специальные корреспонденты и журналисты-расследователи — как отметили в редакции, она представляла интересы издания в России.

В 1990-е Лысова работала в «Коммерсанте» и «Эксперте». Была главным редактором «Ведомостей» с 2002 по 2007 год, а также с 2010 по 2017 год. С 2013 года руководила сайтом газеты. В 2018−2019 годах — заместитель главного редактора службы политической информации «Интерфакса».

В апреле 2021 года «Медуза» была внесена Минюстом в список иностранных агентов. По словам главреда портала Ивана Колпакова, из-за этого статуса от издания отвернулись рекламодатели, источники информации и эксперты.