Татьяна Лысова стала первым заместителем главного редактора «Медузы»

Бывший главный редактор газеты «Ведомости» Татьяна Лысова назначена первым заместителем главного редактора интернет-издания «Медуза» и будет представлять его интересы в России. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте издания:

В январе 2020 года первым заместителем главного редактора «Медузы» стала Татьяна Лысова — одна из самых известных журналисток в России, бывший главный редактор газеты и сайта «Ведомости», бывший заместитель главреда службы политической информации агентства «Интерфакс». Лысова также возглавит московское бюро «Медузы».

Татьяна Лысова будет управлять московским бюро, которое находится в процессе создания. В него, указано в сообщении, войдут сотрудники отдела специальных корреспондентов и отдела расследований.