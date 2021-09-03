Татьяна Лысова займется контентом для Альфа-банка

Бывший главный редактор «Ведомостей» и заместитель главреда «Медузы» Татьяна Лысова начала работать в Альфа-банке, сообщил “Ъ” источник на медиарынке. Госпожа Лысова подтвердила, что назначена лидером инвестиционной редакции Альфа-банка. Представитель банка добавил, что она будет работать в департаменте по маркетингу и коммуникациям, который возглавляет директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов.

Татьяна Лысова работала в деловой газете «Ведомости» 18 лет с момента ее основания, в том числе 13 лет была ее главным редактором. «Нескромно считаю, что это были лучшие годы "Ведомостей"»,— говорит госпожа Лысова. После продажи газеты Демьяну Кудрявцеву она перешла в информагентство «Интерфакс», где занимала должность заместителя главного редактора службы политической информации в 2018–2019 годах, а в январе 2020-го стала первым заместителем главного редактора «Медузы». В апреле 2021 года Минюст РФ признал «Медузу» иноагентом. В августе стало известно, что госпожа Лысова покинула издание.

Татьяна Лысова родилась в 1968 году в Москве, окончила Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. «Как журналист и редактор я успела поработать и в журналах ("Коммерсантъ" и "Эксперт"), в информационном агентстве "Интерфакс". Так что истории про контент и аудиторию — это мои истории. Теперь я буду заниматься в Альфа-банке контентом про инвестиции»,— заявила Татьяна Лысова. В банке уточнили, что она будет курировать контент мобильного приложения и Telegram-канала «Альфа-Инвестиции», обучающие курсы для клиентов и новые каналы коммуникаций. Татьяна Лысова будет взаимодействовать с Александром Поливановым, главным редактором Альфа-банка.